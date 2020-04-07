Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационного сериала The Mignight Gospel («Полуночная проповедь») от автора «Времени приключений» Пендлтона Уорда.

Шоу расскажет о космическом радиоведущем по имени Клэнси. Он при помощи неисправного «симулятора мультивселенной» отправляется в другие миры, чтобы взять интервью у их обитателей. Ролик передаёт отличительную особенность мультсериала — совершенно психоделическую анимацию.

Вместе с Уордом над «Проповедью» работает и комик Дункан Трассел, ведущий подкаста Family Hour. Рисует студия Titmouse (Critical Role, «Мао Мао», «Металлопокалипсис» и многие другие проекты).

Все эпизоды выйдут 20 апреля.