Какие сериалы посмотреть в апреле 2020? «Харли Квин», вампиры и страшные сказки

Раз уж все сидят по домам — давайте смотреть сериалы! В этом апреле нас ждёт несколько интересных проектов: загадочный Tales from the Loop по вселенной художника Саймона Столенхага и любопытный спин-офф «Страшных сказок» с мексиканскими мифами и демонессой. А ещё обязательно оценим новую версию «Призрака в доспехах», психоделический мультсериал от создателя «Времени приключений» и продолжения «Чем мы заняты в тени» и «Харли Квинн».
Истории Витка
Tales from The Loop
Когда и где? Все эпизоды выйдут 3 апреля на Amazon Prime Video (в России — там же)
Что? Научная фантастика, альтернативная история
О чём? О восьмидесятых, которых не было. В этом мире человечество открыло магнетринный эффект, сделавший возможным рывок в области роботехники. Сериал расскажет о жителях небольшого городка, где расположен Виток (Loop) — огромная машина-ускоритель. С её помощью учёные намерены раскрыть тайны вселенной. Из-за действия Витка с горожанами то и дело случаются всякие странности.
Чего ждём? Один из самых любопытных проектов весны или даже года! Во-первых, сериал основан на вселенной художника Саймона Столенхага (вы наверняка видели его рисунки с детьми и роботами). По ней в своё время выходили настольная ролевая игра Tales from the Loop (её переводят на русский) и артбук (у нас его издали как «Байки из Петли»). Во-вторых, над сериалом работают сам Столенхаг и Мэтт Ривз («Война планеты обезьян», новый фильм про Бэтмена). Шоураннером числится Натаниэл Халперн («Убийство», «Воскрешение», «Манхэттен»), режиссёром — Марк Романек, а композитором — сам Филип Гласс!
В-третьих, в главных ролях задействованы Ребекка Холл («Железный человек 3», «Вики Кристина Барселона»), Пол Шнайдер («Нулевой канал», «Служба новостей», «Воды слонам!») и Джонатан Прайс («Игра престолов», «Два папы»). Ну а в-четвёртых, ролик демонстрирует потрясающий визуальный ряд, словно картины Столенхага действительно оживают.
О Столенхаге:
«80-е, которых никогда не было»: обзор настольной ролевой игры Tales From The Loop
О фантастической игре в духе Stranger Things по вселенной Саймона Столенхага рассказывает её переводчик.
Постеры и арты Tales from the Loop — сериала по вселенной художника Саймона Столенхага
Сериал оживляет работы иллюстратора.
Полночная проповедь
The Midnight Gospel
Когда и где? Все эпизоды выйдут 20 апреля на Netflix (в России — там же)
Что? Психоделическая анимационная псевдодокументалка
О чём? О космическом радиоведущем по имени Клэнси. Он при помощи неисправного «симулятора мультивселенной» отправляется в другие миры, чтобы взять интервью у их обитателей.
Чего ждём? Вынос мозга. Над «Проповедью» работает создатель «Времени приключений» Пендлтон Уорд и комик Дункан Трассел, ведущий подкаста Duncan Trussell Family Hour. Даже по короткому тизеру видно, что авторы мультсериала решили ни в чём себе не отказывать. Такое ощущение, будто они хотели показать, каково это — брать интервью под кислотой. Воплощает их безумные замыслы студия Titmouse (Critical Role, «Мао Мао», «Металлопокалипсис» и многие другие проекты).
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Страшные сказки: Город Ангелов
Penny Dreadful: City of Angels
Когда и где? С 26 апреля на Showtime (в России — на «Амедиатеке»)
Что? Мистическая драма, основанная на мексиканских мифах
О чём? О семействе латиноамериканцев, которые пытаются приспособиться к стремительно растущему Лос-Анджелесу в 1930-е. В центре сюжета — полицейский детектив Тиаго Вега, чьей семье пришлось переехать из-за строительства автострады. Веге предстоит расследовать убийство, в котором замешаны сверхъестественные силы.
Чего ждём? Пока что всё выглядит как типичная криминальная драма с мафией, пусть и в непривычном антураже. Но главная изюминка шоу — Натали Дормер в роли демонессы Магды, которая будет сеять семена раздора. Как говорит актриса, сверхъестественная героиня появится в трёх разных обличиях.
Шоураннером стал создатель оригинальных «Страшных сказок» (они же «Ужасы по-дешёвке», они же «Грошовые ужасы») Джон Логан. По его словам, именно из-за Магды сериал носит прежнее название: хотя сеттинг, герои и сюжет здесь совсем другие, мистический аспект на месте. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы переубедить фанатов, которые в комментариях под трейлером обвинили создателей проекта и канал в обмане — мол, они взяли чужой бренд только ради раскрутки.
О сериале:
«Страшные сказки», 1 сезон
Мрачный шарм викторианской Англии, прекрасная Ева Грин и медленное развитие событий.
Призрак в доспехах: SAC_2045
Ghost in the Shell: SAC_2045
Когда и где? Все эпизоды выйдут 23 апреля на Netflix (в России — там же)
Что? Продолжение знаменитого киберпанк-аниме
О чём? О новой миссии Девятого Отдела. В 2045 году после экономического кризиса быстрое развитие ИИ привело к тому, что мир перешёл в состояние «устойчивой войны». ИИ уже стал угрозой для всей человеческой расы, хотя широкой общественности это пока неизвестно. К бывшим членам Девятого Отдела обращаются американские наёмники, и команда быстро собирается с силами, чтобы дать бой новому врагу — «постлюдям», обладающим невероятными физическими возможностями и интеллектом.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=5HK_l9NHBw4
Чего ждём? Неизвестности. На одной чаше весов — создатель «Синдрома одиночки» Кэндзи Камияма и один из авторов Starship Troopers: Invasion Синдзи Арамаки. Судя по ролику и синопсису, они смогли придумать как минимум любопытную завязку, которая достойно вписывается в мир «Призрака в доспехах». На другой чаше — спорный дизайн персонажей от Ильи Кувшинова и компьютерная 3D-анимация (пускай даже плавная и динамичная). Лайки и дизлайки хорошо отражают противоречивость нового «Призрака»: 3500 против 2400. Остаётся посмотреть самим и сделать выводы.
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Харли Квинн, 2 сезон
Harley Queen
Когда и где? С 3 апреля на DC Universe (в России — на «КиноПоиске»)
Что? Супергеройский ситком для взрослых
О чём? О взбалмошной Харли Квинн, которая обрела независимость от Джокера и теперь пытается захватить власть в полуразрушенном Готэме. Хотя бы немного власти. Однако суперзлодеи уже поделили территории между собой и амбиции Квинн не учитывают. А поскольку Лига справедливости, Бэтмен и сам Джокер сейчас вмешаться не могут, нас ждут разборки злодеев друг с другом — и иногда с героями второго плана.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=cWabz_-t7AA
Чего ждём? Всего того же, что и в первом сезоне, — лихого экшена, злободневного юмора, развития персонажей и обыгрывания супергеройских штампов. В продолжении к знакомым героям присоединятся Женщина-кошка, Бэтгёрл и мистер Фриз. Последнего, кстати, озвучивает не абы кто, а Альфред Молина, который много лет назад воплотил одного из самых трагичных суперзлодеев в кинокомиксах — Доктора Осьминога в «Человеке-пауке 2».
О сериале:
Мультсериал «Харли Квинн»: суперзлодейский ситком
Первый сезон закончился. Подводим итоги. Сериал куда лучше раскрыл Харли, чем фильм «Хищные птицы», но всё равно не лишён недостатков.
Чем мы заняты в тени, 2 сезон
What We Do in Shadows
Когда и где? С 15 апреля на FX (в России — на «КиноПоиске»)
Что? Вампирская псевдодокументальная комедия
О чём? О вампирской коммуне, которая впустила телевизионщиков поснимать свой непростой быт. Во втором сезоне Нандор Жестокий, Лазло, Надя и энергетический вампир Колин будут решать проблемы со смертными, фамильярами, другими упырями, оборотнями и, самое главное, внезапным наследником Хельсингов.
Чего ждём? Новых шуточек, новых сверхъестественных созданий и новых камео! В продолжении авторы обещают, что на огонёк заглянет даже Марк Хэмилл. А вот с героиней Бини Фелдштейн (ролевик Дженна) пришлось попрощаться из-за сложностей в съёмочном графике.
О сериале:
Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись!
Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!
Ошибка 404
Code 404
Когда и где? С 30 апреля на Sky TV (в России — на «Амедиатеке»)
Что? Детективно-мистическая комедия
О чём? Об инспекторе Джоне. Вернее, о том, как он гибнет на задании. Поскольку в его лице правосудие потеряло блестящего бойца, руководство решает задействовать экспериментальную программу, и покойнику внедряют искусственный интеллект. Вуаля! Джон вновь готов служить на благо общества. Но вот незадача: робоинспектор растерял львиную долю профессиональных навыков.
Чего ждём? Лёгкой и немного абсурдной комедии от сценаристов и продюсеров, за плечами у которых много лет работы над британскими комедиями вроде «Ужасных историй» и «Никаких свиданий». Главные роли исполнили Ричард Гэдд, Стивен Грэм («Ирландец», «Веном 2», «Табу») и Мишель Гринидж («Жизнь после смерти», драматический сериал «Парни»).
Проклятые фильмы
Cursed Films
Когда и где? Первые три эпизода выйдут 9 апреля, ещё два эпизода — 16 апреля на сервисе Shudder (принадлежит AMC)
Что? Документальный сериал
О чём? О создании знаменитых хорроров с непростой судьбой. Обычно, когда на съёмках происходят странности или беды, про такую картину говорят: «Проклята». В первом сезоне создатели расскажут о съёмках пяти подобных фильмов: «Изгоняющего дьявола», «Омена», «Ворона», «Полтергейста» и полнометражки по «Сумеречной зоне».
Чего ждём? Подробностей из многочисленных интервью. Авторы поговорили с создателями фильмов, которые вспомнили о странностях на съёмочных площадках. Про многие можно почитать в той же Википедии, однако детали из первых уст и личные впечатления могут значительно усилить эффект! Правда, в ранних обзорах рецензенты отмечают поверхностность: создатели шоу не смогли копнуть глубоко ни в детали производства, ни в объяснение того, почему нас так притягивают настоящие проклятия в хоррорах.
Мы тоже такое любим:
«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Классика жанра ужасов, после съёмок в которой актёры умирали.
25 лет «Ворону»: мрачная история готического боевика
Этот фильм называли проклятым — лишь бы не признавать, что на съёмках творился бардак. Вспоминаем историю культового готического боевика, вырезанных персонажей (кто-нибудь слышал про Ковбоя-черепа?), и как картину доснимали без главного героя.
А ещё…
«Сирена» (3 сезон) — приключения русалки Рин на суше и в воде продолжаются. Новый сезон будет посвящён воспитанию ребёнка-русалки и гражданской войне между разными глубинными народами. Как всегда, одни хотят напасть на обитателей суши, а другие пытаются жить с ними в мире. Стартует 2 апреля на Freeform (у нас можно смотреть на «КиноПоиске»).
«Человек будущего» (3 сезон) — в заключительном сезоне трэш-комедии от Сета Рогена и Эвана Голдберга команда путешественников во времени пронесется по самым разным местам и эпохам. Они повидают Ганди, Брюса Ли, Мерилин Монро и даже Иисуса. Все эпизоды выйдут 3 апреля на Hulu (у нас можно смотреть на «КиноПоиске»).
«Человек-паук» (3 сезон) — мультсериал для тех, кто соскучился по приключениям Дружелюбного соседа. Новый сезон Maximum Venom расскажет о симбиотской заразе, которая оплетёт многих супергероев. А ещё продолжение будет богато на новых персонажей — появятся Мэри Джей, Рири Уильямс и многие другие. Стартует 19 апреля на Disney XD.
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