Какие сериалы посмотреть в апреле 2020? «Харли Квин», вампиры и страшные сказки

Раз уж все сидят по домам — давайте смотреть сериалы! В этом апреле нас ждёт несколько интересных проектов: загадочный Tales from the Loop по вселенной художника Саймона Столенхага и любопытный спин-офф «Страшных сказок» с мексиканскими мифами и демонессой. А ещё обязательно оценим новую версию «Призрака в доспехах», психоделический мультсериал от создателя «Времени приключений» и продолжения «Чем мы заняты в тени» и «Харли Квинн».

Истории Витка

Tales from The Loop

Когда и где? Все эпизоды выйдут 3 апреля на Amazon Prime Video (в России — там же)

Что? Научная фантастика, альтернативная история

О чём? О восьмидесятых, которых не было. В этом мире человечество открыло магнетринный эффект, сделавший возможным рывок в области роботехники. Сериал расскажет о жителях небольшого городка, где расположен Виток (Loop) — огромная машина-ускоритель. С её помощью учёные намерены раскрыть тайны вселенной. Из-за действия Витка с горожанами то и дело случаются всякие странности.

Чего ждём? Один из самых любопытных проектов весны или даже года! Во-первых, сериал основан на вселенной художника Саймона Столенхага (вы наверняка видели его рисунки с детьми и роботами). По ней в своё время выходили настольная ролевая игра Tales from the Loop (её переводят на русский) и артбук (у нас его издали как «Байки из Петли»). Во-вторых, над сериалом работают сам Столенхаг и Мэтт Ривз («Война планеты обезьян», новый фильм про Бэтмена). Шоураннером числится Натаниэл Халперн («Убийство», «Воскрешение», «Манхэттен»), режиссёром — Марк Романек, а композитором — сам Филип Гласс!

В-третьих, в главных ролях задействованы Ребекка Холл («Железный человек 3», «Вики Кристина Барселона»), Пол Шнайдер («Нулевой канал», «Служба новостей», «Воды слонам!») и Джонатан Прайс («Игра престолов», «Два папы»). Ну а в-четвёртых, ролик демонстрирует потрясающий визуальный ряд, словно картины Столенхага действительно оживают.

Полночная проповедь

The Midnight Gospel

Когда и где? Все эпизоды выйдут 20 апреля на Netflix (в России — там же)

Что? Психоделическая анимационная псевдодокументалка

О чём? О космическом радиоведущем по имени Клэнси. Он при помощи неисправного «симулятора мультивселенной» отправляется в другие миры, чтобы взять интервью у их обитателей.

Чего ждём? Вынос мозга. Над «Проповедью» работает создатель «Времени приключений» Пендлтон Уорд и комик Дункан Трассел, ведущий подкаста Duncan Trussell Family Hour. Даже по короткому тизеру видно, что авторы мультсериала решили ни в чём себе не отказывать. Такое ощущение, будто они хотели показать, каково это — брать интервью под кислотой. Воплощает их безумные замыслы студия Titmouse (Critical Role, «Мао Мао», «Металлопокалипсис» и многие другие проекты).

Страшные сказки: Город Ангелов

Penny Dreadful: City of Angels

Когда и где? С 26 апреля на Showtime (в России — на «Амедиатеке»)

Что? Мистическая драма, основанная на мексиканских мифах

О чём? О семействе латиноамериканцев, которые пытаются приспособиться к стремительно растущему Лос-Анджелесу в 1930-е. В центре сюжета — полицейский детектив Тиаго Вега, чьей семье пришлось переехать из-за строительства автострады. Веге предстоит расследовать убийство, в котором замешаны сверхъестественные силы.

Чего ждём? Пока что всё выглядит как типичная криминальная драма с мафией, пусть и в непривычном антураже. Но главная изюминка шоу — Натали Дормер в роли демонессы Магды, которая будет сеять семена раздора. Как говорит актриса, сверхъестественная героиня появится в трёх разных обличиях.

Шоураннером стал создатель оригинальных «Страшных сказок» (они же «Ужасы по-дешёвке», они же «Грошовые ужасы») Джон Логан. По его словам, именно из-за Магды сериал носит прежнее название: хотя сеттинг, герои и сюжет здесь совсем другие, мистический аспект на месте. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы переубедить фанатов, которые в комментариях под трейлером обвинили создателей проекта и канал в обмане — мол, они взяли чужой бренд только ради раскрутки.

Призрак в доспехах: SAC_2045

Ghost in the Shell: SAC_2045

Когда и где? Все эпизоды выйдут 23 апреля на Netflix (в России — там же)

Что? Продолжение знаменитого киберпанк-аниме

О чём? О новой миссии Девятого Отдела. В 2045 году после экономического кризиса быстрое развитие ИИ привело к тому, что мир перешёл в состояние «устойчивой войны». ИИ уже стал угрозой для всей человеческой расы, хотя широкой общественности это пока неизвестно. К бывшим членам Девятого Отдела обращаются американские наёмники, и команда быстро собирается с силами, чтобы дать бой новому врагу — «постлюдям», обладающим невероятными физическими возможностями и интеллектом.

Чего ждём? Неизвестности. На одной чаше весов — создатель «Синдрома одиночки» Кэндзи Камияма и один из авторов Starship Troopers: Invasion Синдзи Арамаки. Судя по ролику и синопсису, они смогли придумать как минимум любопытную завязку, которая достойно вписывается в мир «Призрака в доспехах». На другой чаше — спорный дизайн персонажей от Ильи Кувшинова и компьютерная 3D-анимация (пускай даже плавная и динамичная). Лайки и дизлайки хорошо отражают противоречивость нового «Призрака»: 3500 против 2400. Остаётся посмотреть самим и сделать выводы.

Харли Квинн, 2 сезон

Harley Queen

Когда и где? С 3 апреля на DC Universe (в России — на «КиноПоиске»)

Что? Супергеройский ситком для взрослых

О чём? О взбалмошной Харли Квинн, которая обрела независимость от Джокера и теперь пытается захватить власть в полуразрушенном Готэме. Хотя бы немного власти. Однако суперзлодеи уже поделили территории между собой и амбиции Квинн не учитывают. А поскольку Лига справедливости, Бэтмен и сам Джокер сейчас вмешаться не могут, нас ждут разборки злодеев друг с другом — и иногда с героями второго плана.

Чего ждём? Всего того же, что и в первом сезоне, — лихого экшена, злободневного юмора, развития персонажей и обыгрывания супергеройских штампов. В продолжении к знакомым героям присоединятся Женщина-кошка, Бэтгёрл и мистер Фриз. Последнего, кстати, озвучивает не абы кто, а Альфред Молина, который много лет назад воплотил одного из самых трагичных суперзлодеев в кинокомиксах — Доктора Осьминога в «Человеке-пауке 2».

Чем мы заняты в тени, 2 сезон

What We Do in Shadows

Когда и где? С 15 апреля на FX (в России — на «КиноПоиске»)

Что? Вампирская псевдодокументальная комедия

О чём? О вампирской коммуне, которая впустила телевизионщиков поснимать свой непростой быт. Во втором сезоне Нандор Жестокий, Лазло, Надя и энергетический вампир Колин будут решать проблемы со смертными, фамильярами, другими упырями, оборотнями и, самое главное, внезапным наследником Хельсингов.

Чего ждём? Новых шуточек, новых сверхъестественных созданий и новых камео! В продолжении авторы обещают, что на огонёк заглянет даже Марк Хэмилл. А вот с героиней Бини Фелдштейн (ролевик Дженна) пришлось попрощаться из-за сложностей в съёмочном графике.

Ошибка 404

Code 404

Когда и где? С 30 апреля на Sky TV (в России — на «Амедиатеке»)

Что? Детективно-мистическая комедия

О чём? Об инспекторе Джоне. Вернее, о том, как он гибнет на задании. Поскольку в его лице правосудие потеряло блестящего бойца, руководство решает задействовать экспериментальную программу, и покойнику внедряют искусственный интеллект. Вуаля! Джон вновь готов служить на благо общества. Но вот незадача: робоинспектор растерял львиную долю профессиональных навыков.

Чего ждём? Лёгкой и немного абсурдной комедии от сценаристов и продюсеров, за плечами у которых много лет работы над британскими комедиями вроде «Ужасных историй» и «Никаких свиданий». Главные роли исполнили Ричард Гэдд, Стивен Грэм («Ирландец», «Веном 2», «Табу») и Мишель Гринидж («Жизнь после смерти», драматический сериал «Парни»).

Проклятые фильмы

Cursed Films

Когда и где? Первые три эпизода выйдут 9 апреля, ещё два эпизода — 16 апреля на сервисе Shudder (принадлежит AMC)

Что? Документальный сериал

О чём? О создании знаменитых хорроров с непростой судьбой. Обычно, когда на съёмках происходят странности или беды, про такую картину говорят: «Проклята». В первом сезоне создатели расскажут о съёмках пяти подобных фильмов: «Изгоняющего дьявола», «Омена», «Ворона», «Полтергейста» и полнометражки по «Сумеречной зоне».

Чего ждём? Подробностей из многочисленных интервью. Авторы поговорили с создателями фильмов, которые вспомнили о странностях на съёмочных площадках. Про многие можно почитать в той же Википедии, однако детали из первых уст и личные впечатления могут значительно усилить эффект! Правда, в ранних обзорах рецензенты отмечают поверхностность: создатели шоу не смогли копнуть глубоко ни в детали производства, ни в объяснение того, почему нас так притягивают настоящие проклятия в хоррорах.

