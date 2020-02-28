27 февраля Amazon представил первый трейлер фантастического сериала Tales from the Loop — по одноимённой книге художника Саймона Столенхага. В ролике создатели шоу будто действительно оживили картины иллюстратора — вы наверняка видели в сети работы с детьми и машинами.

По такому поводу продюсер Мэтт Ривз («Восстание планеты обезьян», грядущий «Бэтмен») опубликовал в твиттере три постера, основанных на артах Столенхага.

Постеры и арты Tales from the Loop — сериала по вселенной художника Саймона Столенхага Постеры и арты Tales from the Loop — сериала по вселенной художника Саймона Столенхага 1Постеры и арты Tales from the Loop — сериала по вселенной художника Саймона Столенхага 2

А вот первоисточники:

Действие сериала разворачивается вокруг разных людей, которые живут возле Витка (Loop) — огромной машины-ускорителя, построенного для исследования тайн вселенной. И с этими людьми то и дело случаются странности за гранью фантастики.

Все эпизоды выйдут 3 апреля.

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