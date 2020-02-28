27 февраля Amazon представил первый трейлер фантастического сериала Tales from the Loop — по одноимённой книге художника Саймона Столенхага. В ролике создатели шоу будто действительно оживили картины иллюстратора — вы наверняка видели в сети работы с детьми и машинами.
По такому поводу продюсер Мэтт Ривз («Восстание планеты обезьян», грядущий «Бэтмен») опубликовал в твиттере три постера, основанных на артах Столенхага.
А вот первоисточники:
Действие сериала разворачивается вокруг разных людей, которые живут возле Витка (Loop) — огромной машины-ускорителя, построенного для исследования тайн вселенной. И с этими людьми то и дело случаются странности за гранью фантастики.
Все эпизоды выйдут 3 апреля.
Читайте также
«80-е, которых никогда не было»: обзор настольной ролевой игры Tales From The Loop
О фантастической игре в духе Stranger Things по вселенной Саймона Столенхага рассказывает её переводчик.
Комментарии (Правила дискуссии)