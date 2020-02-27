Первый тизер сериала Tales from the Loop — по вселенной Саймона Столенхага

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Amazon выпустил первый тизер фантастического сериала Tales from the Loop по мотивам одноимённого артбука и настольной ролевой игры художника Саймона Столенхага.

Действие сериала разворачивается вокруг разных людей, которые живут возле Витка (Loop) — огромной машины-ускорителя, построенного для исследования тайн вселенной. И с этими людьми то и дело случаются странности за гранью фантастики.

В числе исполнительный продюсеров — сам Столенхаг и Мэтт Ривз («Война планеты обзьян», новый фильм про Бэтмена). Шоураннером числится Натаниэл Халперн («Убийство», «Воскрешение», «Манхэттен»), режиссёром — Марк Романек, а композитором — сам Филип Гласс!

Основные роли играют:

  • Ребекка Холл («Железный человек 3», «Вики Кристина Барселона»),
  • Пол Шнайдер («Нулевой канал», «Служба новостей», «Воды слонам!»),
  • Дункан Джойнер («Кемпинг», «Смертельное оружие»),
  • Эбби Райдер Фортсон («Человек-Муравей и Оса», «Проект Минди»),
  • Джонатан Прайс («Игра престолов», «Два папы»),
  • Дэниэл Золгадри («Первому игроку приготовиться», «451 градус по Фаренгейту»).

Tales from the Loop — мир Столенхага, который автор описывает как альтернативные 80-е. Человечество открыло необычный магнетринный эффект, благодаря которому стали возможны передовые разработки в области робототехники. Ну и иногда это ещё приводит к различным аномалиям для жителей городов возле ускорителей — такой город покажут в сериале. По вселенной выходил артбук Столенхага (издан на русском языке издательством «Эксмо» под названием «Байки из Петли») и настольная ролевая игра — её готовят к изданию под названием «Тайны Эхосферы».

Все эпизоды выйдут 3 апреля.

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