Аниме-сериалы: что смотреть в 2020?

Граница между аниме и западными мультсериалами окончательно размылась. Netflix и другие студии-гиганты заказывают новые сериалы японским аниматорам, а работы западных творцов зачастую бывает трудно отличить от аниме. Но всё же аниме очень много, а потому оно, как всегда, заслуживает отдельного списка. Тем более что, если в списке мультсериалов преобладают комедии и детские приключения, то среди аниме нас ждёт много киберпанка, стимпанка и прочей настоящей фантастики.

Призрак в доспехах: SAC_2045 (Ghost in the Shell SAC_2045)

Когда и где? Весной 2020-го на Netflix

Что? Киберпанк по вселенной «Призрака в доспехах»

О чём? О работе секретного Девятого отдела, который занимается киберпреступлениями. Действие развернётся в 2045 году на фоне мировых экономических проблем. Сюжет не раскрывается, но наверняка не обойдётся без террористов, хакеров, борцов за справедливость, подпольных организаций и прочих элементов сюжета, знакомых нам по анимационным фильмам и мультсериалам. В главной роли, разумеется, майор Мотоко Кусанаги.

Чего ждём? Возвращения Девятого отдела — в компьютерной 3D-анимации, созданной с помощью motion capture. За дело взялась опытная команда — Кэндзи Камияма (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) и Синдзи Арамаки (Starship Troopers: Invasion). Ведущий дизайнер персонажей — российский художник Илья Кувшинов (Birthday Wonderland), уже много лет живущий в Японии.

Правда, поклонники не особо оценили старания команды — в комментариях к тизеру жалуются, что 3D-графика смотрится неудачно, а дизайн Майора чересчур напоминает другие работы Кувшинова. На 5800 лайков у ролика 6500 дизлайков. Конечно, по короткому тизеру, в котором не показали дизайн других персонажей и нет динамичных сцен, трудно делать выводы. Но ожидания лучше не завышать.

Смотрите также «Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего Ровно 30 лет назад вышла манга, с которой всё началось. Феноменом «Призрака» сделали смелые идеи и образы, от взлома мозга и термооптического камфуляжа до, собственно, того, как мы представляем мир киберпанка.

Видоизменённый углерод: Восстановленный (Altered Carbon: Resleeved)

Когда и где? Весной 2020-го на Netflix

Что? Киберпанк по вселенной «Видоизменённого углерода»

О чём? Без деталей. С момента анонса авторы не раскрывали детали о сюжете и персонажах. Очевидно, что не обойдётся без знакомых элементов вроде смены тел-оболочек и атмосферы неонуара в духе «Бегущего по лезвию». О последнем как минимум напоминает один из промокадров.

Чего ждём? Развития персонажей и новых подробностей об удивительной вселенной Ричарда Моргана. Сценарий пишет Даи Сато, работавший над сюжетами полнометражки «Призрак в доспехах: Синдром одиночки — Дело о смеющемся человеке» и мультсериалов «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и «Волчий дождь». Рисует японская студия Anima (Batman Ninja, ролики для Fire Emblem Heroes, One Piece World Seeker и Kingslaive: Final Fantasy XV).

Весна 2020-го вообще обещает быть жаркой для поклонников киберпанка. Тут вам и «Углерод», и новый «Призрак в доспехах», и Cyberpunk 2077 — и даже в нашем списке это ещё не всё!

Смотрите также Сериал «Видоизменённый углерод»: киберпанк-боевик, который не хуже книги Новое шоу Netflix кое в чём отступило от книги Ричарда Моргана, но в некоторых случаях это даже плюс. И выглядит сериал очень хорошо.

Волшебник-воин Орфен (Majutsushi Orphen Hagure Tabi)

Когда и где? Зимой 2020-го на японском ТВ

Что? Авантюрное фэнтези

О чём? О молодом маге Орфене, который готов даже на жульничество, чтобы подзаработать. Но больше всего на свете Орфен жаждет спасти свою сестру Азалию, которая превратилась в страшного дракона. Стремясь обнаружить средство, способное вернуть Азалии человеческий облик, Орфен отправляется в опасное путешествие, во время которого постигнет многие тайны мира…

Чего ждём? Сериал выпускают в честь 25-летия культовой франшизы, основанной на цикле ранобэ, который впервые экранизировали в 1998–1999 годах. Среди множества фэнтезийных сёненов девяностых «Орфен» выделялся личностью главного героя, который балансировал на грани добра и зла, не стесняясь в средствах ради достижения своих целей. Да и остальные персонажи «Орфена» далеко не ангелы. Больше всего классическое аниме походило на темную версию «Рубак»: много приключений и юмора, мрачных тайн и морально сомнительных героев.

По какому пути пойдет новая экранизация, пока непонятно. Ведь современные версии классических аниме часто получаются гораздо более детскими, чем оригиналы. Сценарий нового сериала сочинила Ёсида Рэйко («Д. Грэй-мен», «Бакуман», «Вайолетт Эвергарден»). Режиссёр — Хамана Такаюки («Библиотечная война», франшиза «Принц тенниса»), дизайном занимался Ёсида Такахико («Добро пожаловать в Эн.Эйч.Кей»). Если повезет, мы получим лихую фэнтезийную авантюру с противоречивыми героями.

Дорохедоро (Dorohedoro)

Когда и где? Зимой 2020-го на японском ТВ

Что? Темное фэнтези с привкусом хоррора

О чём? Властелины магического мира используют обычных людей как подопытных для своих экспериментов. Выжившие ссылаются в Дыру, параллельный мирок, кишащий преступниками. Там живет похожий на ящера Кайман, который не помнит своего прошлого и пытается найти способ вновь стать человеком. Его помощница Никайдо — владелица ресторана, что весьма кстати для героя-ящера, обладающего невероятным аппетитом.

Чего ждём? Экранизацию культовой взрослой манги с обилием черного юмора и расчлененки. Проект многообещающий: и оригинал интересный, и создатели аниме внушают уважение. Сценарист — Сэко Хироси («Моб Психо 100», «Получеловек», «Сага о Винланде»), режиссёр — Хаяси Юитиро («Гаро», «Безумный азарт»), дизайнер персонажей — Киси Томохиро («91 день»). Правда, у олдскульных фанатов вызывает настороженность тяга авторов к активному использованию 3D. Хотя с этим можно смириться, если создателям сериала удастся сохранить специфическую атмосферу первоисточника.

Небесные драконы (Kuutei Dragons)

Когда и где? Зимой 2020-го на японском ТВ

Что? Авантюрное фэнтези

О чём? О трудовых буднях экипажа воздушного судна «Королева Заза», который занимается охотой на драконов. В этом мире драконы одновременно и источник смертельной опасности, и ценное сырье для лекарств, и очень вкусная пища.

Чего ждём? В первую очередь — красивой графики с грамотным использованием 3D. Над сериалом работает студия Polygon Pictures, которая специализируется на компьютерной анимации и много лет успешно сотрудничает с Голливудом. Что до собственных проектов студии, на ее счету популярные аниме «Рыцари Сидонии» и «Получеловек».

Ну, и сценарист у сериала толковый — Уэдзу Макото («Класс убийц», «Сказания об Арслане»). Режиссёр, правда, новичок. Ёсихира Тадахиро уже помогал в постановке «Рыцарей Сидонии» и «Годзиллы», но именно «Небесные драконы» будут его дебютом как главного режиссера. В любом случае, судя по трейлеру, можно надеяться на очень зрелищное аниме в духе «Последнего изгнанника».

Эдем (Eden)

Когда и где? В 2020-м на Netflix

Что? Научная фантастика

О чём? О комплексе «Эдем-3», где существует колония роботов. Они считают своих создателей, людей, чем-то вроде позабытой страшной легенды. Однажды двое роботов находят капсулу, которая сохранила человеческое дитя. Роботы решают, что девочку нужно спрятать от механических собратьев, и потому покидают убежище. Девочка растёт — и вскоре начинает слышать голоса других людей, зовущих на помощь.

Чего ждём? Судя по трейлеру — не просто красивой истории в постапокалиптическом антураже, а философской драмы о смысле человеческого существования. Вы только взгляните на очаровательную сцену, где девочка танцует с роботом и за кадром спрашивает: «Почему я человек?»

«Эдем» — первый полноценный аниме-сериал, заказанный Netflix. Главное его отличие от прочих подобных проектов в том, что он разрабатывается японскими мастерами и выйдет сразу на сервисе, а не спустя какое-то время (как это было с «Кэрол и Тьюсдей»). Режиссёром выступает Ясухиро Ириэ («Стальной Алхимик: Братство»), концепт-дизайном занимается Тосихиро Кавамото («Ковбой Бибоп»).

Пока что главная проблема — низкая частота кадров в секунду; для анимационной техники 3DCG это серьезный изъян. Сколько зрителей решили пропустить «Принца-дракона» только из-за дискомфорта при просмотре первого сезона? А ведь создатели исправились во втором и третьем! Может быть, к релизу с анимацией будет всё в порядке.

Спираль (Uzumaki)

Когда и где? Когда-то в 2020-м на Adult Swim

Что? Экранизация психоделической хоррор-манги в формате мини-сериала

О чём? О Кириэ и её парне Сюити, школьниках из небольшого городка Куродзу, на который пало проклятие сверхъестественных спиралей. Герои пытаюсь выбраться из жуткого города, и это им удаётся, пусть и не сразу. Однако вскоре они снова прибывают в Куродзу, жители которого соединили свои дома в виде спирали.

Чего ждём? Спирального выноса мозга. Оригинальная манга Дзюндзи Ито, выходившая в конце девяностых, стала культовой среди любителей психоделического хоррора. Произведение адаптировали в формате видеоигр и даже игрового фильма. «Спираль» снискала хвалебные отзывы на Западе, в 2003-м мангу номинировали на престижнейшую премию Айснера, а в 2009-м она вошла в топ-10 лучших комиксов для подростков по версии Ассоциации американских библиотек.

За отвал башки отвечает творческий коллектив Drive Inc. из Токио (работают над вампирской комедией Мамору Осии Buradobrabu). Режиссёром числится Хироши Нагахама (Mushi-shi, Flowers of Evil). Саундтрек пишет Колин Стетсон (Red Dead Redemption 2, «Реинкарнация»).

ID: Вторжение (ID:Invaded)

Когда и где? Зимой 2020-го на японском ТВ

Что? Фантастический детектив

О чём? О молодом детективе Сакайдо, который очнулся внутри виртуального мира, не помня, как там оказался. Он получает задание расследовать жестокое убийство девушки Каэру. В процессе расследования перед Сакайдо раскрываются многочисленные странности окружающей его искусственной реальности, которая разрушается прямо на глазах.

Чего ждём? Довольно необычный проект, сочетание кровавого детективного триллера и философской НФ. Оптимизм внушает очень солидная команда, работавшая над сериалом. Итагаки Ацуси («Судьба/Ночь схватки: Прикосновение небес») разработал дизайн персонажей, основываясь на трудах мангаки Кодамы Юки («Хаматора»). За проработку мира отвечает Соно Ёсихиро («Психопаспорт»), поставил аниме Аоки Эй («Судьба/Начало»), а оригинальный сценарий сочинил Майдзё Отаро («Драконий дантист»). Во всяком случае, трейлер довольно занимательный, — возможно, нас ждет что-то вроде нового «Психопаспорта»?

Дека-данс (Deca-Dence)

Когда и где? Когда-то в 2020-м на японском ТВ

Что? Постапокалиптическая фантастика с налётом стимпанка

О чём? Информации пока мало. Судя по трейлеру, мы увидим приключения в постапокалиптическом мире, напоминающие голливудский фильм «Хроники хищных городов» или книги Филипа Рива, по которым он снят. Имеем движущийся город в виде огромного колеса, взрослого дядьку умного вида, милую девочку и отважного паренька. Но смотрится довольно неплохо.

Чего ждём? Занимательной авантюры по оригинальному сценарию Сэко Хироси, который в этом году уже отметился аниме «Дорохедоро». Руководит процессом Татикава Юдзуру, снявший «Парад смерти» и оба сезона «Моб Психо 100». Дизайн персонажей делает Курита Синити («Все мы из общежития Кавай») по концептам pomodorosa. Композитор — Токуда Масахиро («Небесная машина Пандора»).

Солнечный гений! (Appare-Ranman!)

Когда и где? Летом 2020-го на японском ТВ

Что? Приключения в стимпанк-стиле

О чём? О гениальной, но неуклюжей изобретательнице Сорано Аппаре и умном, но трусоватом самурае Исики Косаме, которые случайно оказываются в Америке конца XIX века без гроша в кармане. Чтобы вернуться домой, они решают победить в гонке Trans-America Wild Race, для чего Сорано строит невероятный паромобиль. Во время путешествия по Дикому Западу героев поджидают козни конкурентов, нападения бандитов и множество других опасностей.

Чего ждём? Судя по трейлеру — забавных приключений, очень напоминающих стимпанк-версию знаменитой голливудской комедии «Большие гонки». Еще по атмосфере похоже на «Триган» и телесериал про Бриско Каунти. Аниме ставит по собственному сценарию Хасимото Масакадзу («Тари-тари», «Харучика»), который, кстати, здесь дебютирует как сценарист. Фантастики, правда, будет немного: «Солнечный гений!» — это скорее пародия на японские представления об Америке, Диком Западе, вестернах и стимпанке. Но смотрится все очень красочно.

А ещё:

Sol Levante — экспериментальное аниме с очень внушительным бюджетом, объединяющее ручной рисунок и цифровой формат 4K. Студия Production I.G занимается этим амбициозным проектом по заказу Netflix. О сюжете пока нет никаких подробностей (вроде что-то фэнтезийное), за режиссуру отвечает специалист по визуальным эффектам Сайто Акира. «Восходящее солнце» анонсируется как революция в мире аниме.

«Реинкарнация безработного. История о приключениях в другом мире» — экранизация очень популярного ранобэ. Это исекай о взрослом толстом неудачнике, который, погибнув в Японии, переродился младенцем в магическом мире. Там герой пытается зажить на полную катушку, стать великим воином, магом и, главное, удачливым бабником.

Back Arrow — сериал, о сюжете которого пока совершенно ничего не известно. Заставляют же его ждать личности создателей. Сценарий по оригинальной идее пишет автор «Гуррен-Лаганна» Накасима Кадзуки, а поставит аниме режиссёр «Кода Гиасса» Танигути Горо. Причем Накасима будет работать не только над сценарием сериала в целом, но и над каждым эпизодом в частности. Руководит проектом студия Aniplex, ответственная за множество отличных аниме.

«Гибель Японии 2020» — вольная адаптация знаменитого романа-катастрофы Сакё Комацу 1973 года, где рассказывалось о землетрясении и цунами, которые привели к затоплению Японии. Роман, кстати, уже дважды экранизировали в виде игровых фильмов. На сей раз действие перенесено во время Токийской Олимпиады, и покажут сериал как раз летом. Проект делается по заказу Netflix.

Brand New Animal — очередное кемонобито (фантастика об антропоморфных животных), которое, похоже, в последние пару лет стало в Японии трендом. Оригинальный сценарий Накасимы Кадзуки поведает о приключениях напарников-детективов волка и енотихи в нуарном мире победившего киберпанка. Эдакий «Видоизмененный углерод» с героями-животными.