К концу XXIV века человечество научилось сохранять и загружать сознание в новые тела, так что смерть превратилась в досадное неудобство. По крайней мере, для таких сильных мира сего, как миллиардер Лоренс Бэнкрофт, которые могут позволить себе регулярные бэкапы и создание собственных клонов. Но однажды Бэнкрофта находят мёртвым в его собственном доме. Всё указывает на самоубийство, однако сам миллиардер, после загрузки в новое тело не помнящий события последних дней, не верит в официальную версию. Чтобы разобраться в причинах своей «смерти», Бэнкрофт нанимает Такеши Ковача — одного из последних выживших членов элитного корпуса чрезвычайных посланников, человека, который более двух веков провёл в заморозке.

Altered Carbon Жанр: киберпанк

Шоураннеры: Лаэта Калогридис, Стив Блэкман

В ролях: Юэль Киннаман, Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Крис Коннер, Дичен Лакмэн

Премьерный показ: февраль 2018, Netflix

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

Похоже на: «Бегущий по лезвию 2049» (2018)

«Призрак в доспехах» (2018)

Едва дебютный роман Ричарда Моргана «Видоизменённый углерод» увидел свет, им тут же заинтересовались в Голливуде. Книга очень кинематографична: много боевых сцен, динамичный сюжет, лихо закрученная детективная интрига и колоритные персонажи — всё при ней. Сумма, полученная за права на экранизацию романа, позволила Моргану уйти с постоянной работы и полностью посвятить себя литературе.

Впрочем, хотя права купили почти сразу, до экранов «Углерод» добирался около пятнадцати лет. Одной из причин задержки стала брутальность первоисточника. Близкая к тексту экранизация неизбежно получила бы такой строгий возрастной рейтинг, что перспективы широкого кинопроката стали бы сомнительны.

Идею полнометражного фильма похоронили, и только в 2016 году началась работа над экранизацией в формате сериала. На телевидении кровью и сексом зрителя не отпугнёшь — особенно после «Игры престолов». Вдобавок десятичасовой формат позволяет снять экранизацию куда ближе к книге. И поначалу кажется, что создатели действительно старались как можно точнее следовать первоисточнику. В деталях различий, конечно, хватает, но все основные черты романа сохранены.

Как и в книге, Ковач, без особого энтузиазма взявшись за расследование странного убийства, моментально начинает наживать себе врагов, влипает в одну переделку за другой и проливает много крови — как своей, так и чужой. Хотя образ Такеши и навеян героями нуарных детективов, выдающимся сыщиком его назвать нельзя: к цели он прёт как танк, лишь изредка проявляя смекалку и проницательность. Так что детектив на протяжении большей части истории отходит на второй план, уступая место адреналиновому боевику в мрачных киберпанковских декорациях. Сюжет незамысловат и глубиной похвастать не может, но в динамичности и увлекательности ему не откажешь. Ну и, конечно, на секс и насилие авторы «Видоизменённого углерода» не скупятся.

В первых эпизодах единственное серьёзное отступление от первоисточника, которое позволяют себе сценаристы, — экскурсы в прошлое главного героя. В романе о жизни Ковача до поступления на службу к Бэнкрофту не рассказывалось почти ничего. Очерствевший ветеран, который привык к смертям и весьма скуп на эмоции, — вот и всё, что мы о нём узнавали. Авторы сериала решили, что зрителям этого будет недостаточно, и решили углубиться в предысторию Ковача.

Добрую половину сезона флешбэки кажутся необязательным дополнением к основному сюжету. Предыстория Такеши получилась довольно пресной и заметно уступает по накалу страстей приключениям, связанным с поисками убийцы. Но во второй половине сезона авторы ловко переплетают события прошлого и настоящего. Ближе к развязке сериал уже заметно отходит от книжного первоисточника, и дело Бэнкрофта внезапно становится для Ковача очень личным. Этот ход оказался удачным, и сериальная развязка получилась, пожалуй, более сильной, чем книжная. Но это всё же не компенсирует общую слабость флешбэков.

Зато снят «Видоизменённый углерод» по телевизионным меркам просто превосходно. В плане видеоряда и постановки боевых сцен сериал почти не уступает полнометражным «Призраку в доспехах» или «Бегущему по лезвию 2049». Блестяще поработал и актёрский состав. Причём хороши не только звёзды на главных ролях — Юэль Киннаман, убедительно воплотивший на экране усталого и циничного суперсолдата, и Джеймс Пьюрфой, великолепный в роли беспощадного богача-долгожителя. Отличными вышли и почти все персонажи второго плана, которых в сериале к тому же сделали более значимыми для сюжета. Например, искусственный интеллект отеля, где останавливается Ковач, в книге был задействован лишь в паре эпизодов. В сериале же он обрёл яркую личность и облик и стал полноценным компаньоном главного героя.

Итог: экранизация сохранила все фирменные черты оригинальной книги, а в некоторых аспектах и сюжетных решениях сериал даже превосходит первоисточник. Подобно ему, телевизионный «Видоизменённый углерод» нельзя назвать знаковой вехой в жанре, но это хороший киберпанковский боевик — напряжённый, атмосферный и способный удивлять.

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