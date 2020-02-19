Блогер Ctrl Shift Face опубликовал на YouTube ролик, в котором он с помощью технологии Deepfake заменил лица героев «Офисного пространства» на Киану Ривза и Хьюго Уоллеса Уивинга.

Получилось, что в видео Нео делает «неправильный» выбор и берет у Морфеуса синюю таблетку. Поэтому вскоре протагонист просыпается и едет на работу в офис, где его заваливает работой начальник и по совместительству… агент Смит — и все это под знакомый саундтрек «Матрицы».

В конечном итоге главный герой решает спрыгнуть с крыши небоскреба. А вот выжил он или нет, нам не раскрывают.

Некоторые пользователи разглядели оставленные автором пасхалки. Например, на 6 минуте 32 секунде на экране монитора можно увидеть папку с названием «Trinity Nudes» («Голые фотки Тринити»). Впрочем, есть и более прямые отсылки к «Матрице» вроде гигантской надписи «Это достаточно хорошо для Матрицы?».

Напомним, что сейчас в самом разгаре съемки четвертой части «Матрицы» в Сан-Франциско. В интернете уже появилось много фотографий и роликов с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс, которые мы собрали в одном материале.