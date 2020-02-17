Deepfake: как бы выглядел ремейк «Назад в будущее» с Холландом и Дауни-младшим

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Пользователь YouTube под ником EZRyderX47 опубликовал у себя на канале новый ролик по технологии Deepfake, в котором нейросети «наложили» на лица Кристофера Ллойда и Майкла Джей Фокса из первой части «Назад в будущее» лица Роберта Дайни-младшего и Тома Холландо. Получилось до жути похоже на правду!

Лицо «Железного человека» больше всего напоминает омоложенную версию персонажа из «Первого Мстителя: Противостояние».

Некоторых зрителей в комментариях настолько впечатлил «дипфейк», что они хотели бы посмотреть современный ремейк. Впрочем, Роберт Земекис на это вряд ли пойдёт — он уже много лет выступает против задумки.

В другом популярном комментарии пользователь предлагает наложить лицо Адама Драйвера на роль Северуса Снейпа из «Гарри Поттера», которого на экране воплотил Алан Рикман.

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