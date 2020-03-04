Блогер Shamook выпустил ролик, в котором он с помощью технологии DeepFake заменил лицо Алека Гиннесса, сыгравшего Оби-Вана Кеноби в оригинальной трилогии «Звездных войн», на Юэна Макгрегора, снявшегося в этой роли в первых трех эпизодах.

Так, Юэна добавили в сцены знакомства Люка Скайуокера с рыцарем-джедаем и демонстрации Силы на имперском штурмовике. Прямо в видео автор сравнил две версии персонажа. Как оказалось, у актеров крайне схожие черты лица.

Судя по комментариям, фанаты «Звездных войн» остались довольны и еще раз убедились, что Макгрегор идеальный преемник Гиннесса.

Напомним, что Disney сейчас работает над сериалом про Оби-Вана Кеноби, которого снова сыграет Юэн Макгрегор. Однако съемки начнутся только в начале 2021 года — из-за проблем со сценарием. По словам актера, поклонникам не о чем беспокоится. Постановкой займется Дебора Чоу, снявшая для «Мандалорца» несколько эпизодов.