Несколько месяцев назад в интернете появились слухи, что Дэниэлу Рэдклиффу досталась главная роль в одном из грядущих сериалов Marvel — в «Лунном рыцаре». Однако теперь актер официально опроверг эту информацию.

По его словам, он не против присоединиться к какой-нибудь крупной франшизе, если ему понравится сценарий.

Если бы мне когда-нибудь пришлось вернуться в крупную франшизу, думаю, планка для сценария была бы гораздо выше. Чтобы подписать контракт на несколько лет вперед, надо быть уверенным, что тебе это действительно нравится. Я не против снова присоединиться к какой-нибудь франшизе в будущем, это может быть весело. Однако слухи про «Лунного рыцаря» — неправда. Я могу официально опровергнуть это. Ничего об этом не слышал.

Напомним, в прошлом году ходили слухи, что Рэдклиффа рассматривают на роль Россомахи. Увы, актер тоже опровергнул эту информацию.

В 2020 году выйдут сразу два фильма с участием Дэниэла: боевик с элементами комедии «Пушки Акимбо» и триллер «Побег из Претории». А еще он сейчас снимается в сериале «Чудотворцы».