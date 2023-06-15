Дэниел Рэдклифф вряд ли появится в качестве камео в сериале по «Гарри Поттеру»

Дэниел Рэдклифф в одном из интервью рассказал, что не удивлен перезапуску «Гарри Поттера» в виде сериала.
Думаю, «Гарри Поттеру» было суждено стать своего рода «Шерлоком Холмсом». Где-то сейчас есть восьмилетний мальчик, жизнь которого через пару лет перевернется.
Тем не менее Рэдклифф вряд ли появится в ребуте в качестве камео, потому что там, как актеру кажется, ему не место.
Не думаю, что у меня будет камео. Они хотят все начать с чистого листа, поэтому будет странно, если я там появлюсь ни с того ни с сего.
Напомним, всего в планах семь сезонов — по одному на каждую книгу. Исполнительным продюсером будет Джоан Роулинг.
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