Дэниел Рэдклифф вряд ли появится в качестве камео в сериале по «Гарри Поттеру»

Дэниел Рэдклифф в одном из интервью рассказал, что не удивлен перезапуску «Гарри Поттера» в виде сериала.

Думаю, «Гарри Поттеру» было суждено стать своего рода «Шерлоком Холмсом». Где-то сейчас есть восьмилетний мальчик, жизнь которого через пару лет перевернется.

Тем не менее Рэдклифф вряд ли появится в ребуте в качестве камео, потому что там, как актеру кажется, ему не место.

Не думаю, что у меня будет камео. Они хотят все начать с чистого листа, поэтому будет странно, если я там появлюсь ни с того ни с сего.

Напомним, всего в планах семь сезонов — по одному на каждую книгу. Исполнительным продюсером будет Джоан Роулинг.