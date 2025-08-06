Disco Elysium вышла на мобильных, чтобы «привлечь пользователей TikTok»

В мобильной версии игра представляет собой point-and-click. Вместо прогулок по Ревашолю в изометрической перспективе геймплей представлен как отдельные сцены с видом сбоку, поэтому сюжет развивается более линейно. Озвучка и диалоги сохранились в прежнем виде.



