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Новости

Disco Elysium вышла на мобильных, чтобы «привлечь пользователей TikTok»

Кот-император
6 августа 10:00
1161
2 минуты на чтение
Disco Elysium, ролевая игра от студии ZA/UM, была одним из главных открытий 2019 года. С тех пор команда, делавшая игру, распалась, её создатели ушли со студии, а продолжение отменили. Однако в этом году ZA/UM наконец выпустила что-то пусть не новое, но старое: версию Disco Elysium для мобильных телефонов. По словам главы студии Дениса Хавела, мобильный порт призван привлечь «пользователей TikTok».
В мобильной версии игра представляет собой point-and-click. Вместо прогулок по Ревашолю в изометрической перспективе геймплей представлен как отдельные сцены с видом сбоку, поэтому сюжет развивается более линейно. Озвучка и диалоги сохранились в прежнем виде.

В бесплатной версии доступны только первые главы игры. После этого возникает сообщение, что дальше игроку нужно купить платную версию. Это вызвало недовольство части игроков: они обвиняли студию в жадности и в эксплуатации игры, созданной другими людьми. В сети появились мемы вроде «ZA/UM украла Disco Elysium, и всё, что мы получили, — эта дурацкая мобильная игра».
Напомним, Disco Elysium рассказывает о похождениях детектива-алкоголика в вымышленном мире, в городе Ревашоль. Сыщик не помнит своего имени (Гаррье Дюбуа), попадает в нелепые ситуации, говорит с голосами в своей голове, сталкивается с мистическими явлениями — и при всём этом должен расследовать убийство. Игра прославилась философскими диалогами, саркастичным юмором и иронией над самой сутью ролевых игр.

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69186

Навыки как голоса в голове, разговоры с самим собой и с лучшим напарником на свете, а также все сектора политического компаса.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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