Создатель Overwatch спустя 5 лет анонсировал новую игру! И рассказал, почему ушел из Blizzard

В 2021 году геймдиректор Overwatch Джефф Каплан шокировал фанатов геройского шутера новостью об уходе из Blizzard, после чего ветеран студии пропал с радаров. Однако сегодня ночью он вышел из тени в пятичасовом подкасте Лекса Фридмана.
Пересказываем самое интересное:
После увольнения из Blizzard Джефф решил полностью исчезнуть из публичного пространства и сделать перерыв от разработки;
От скуки бывший геймдиректор Overwatch занимался садоводством и гриндил редкие камуфляжи в Call of Duty: Black Ops Cold War;
К нему неоднократно обращались китайские инвесторы, но он не хотел слишком много денег, чтобы сохранять контроль над ситуацией;
Поэтому вместе с бывшим программистом Blizzard Тимом Фордом он основал инди-студию Kintsugiyama;
Ее дебютный проект — онлайн-шутер от первого лица The Legend of California, действие которого разворачивается на острове Калифорния в эпоху золотой лихорадки;
За основу взяли реальную Калифорнию, но разработчики вообще не делают ставку на историческую достоверность;
В игре будут процедурная генерация точек интереса, система крафта, а также PvP- и PvE-сражения;
The Legend of California выйдет в раннем доступе до конца 2026 года. В Steam уже доступна ее страница;
В первые годы после выхода Overwatch Джефф был доволен, как развивается шутер, однако затем Blizzard стала сильно продвигать Overwatch League;
Руководство считало, что Overwatch League может стать популярнее NFL и приносить огромную прибыль;
На деле ожидания оказались чересчур завышенными, поэтому Каплана поставили перед фактом: его игра должна зарабатывать много денег;
В 2020 году финансовый директор Армин Зерза, который уже не работает в Blizzard, назвал дату, к которой Overwatch должна заработать определенную сумму;
Он сказал, что уволит тысячу человек, если игра не заработает эти деньги. И вина будет моей. Впервые за всю карьеру меня настолько явно послали. Это был какой-то сюр.
Еще до релиза Overwatch у разработчиков был общий план по развитию франшизы;
Сначала должен был выйти сам шутер, затем кооперативный PvE-режим, а после — полноценная MMO.
