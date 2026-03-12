КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

#УжасноеБали: 5 современных фильмов ужасов из Индонезии
Создатель Overwatch спустя 5 лет анонсировал новую игру! И рассказал, почему ушел из Blizzard

Дмитрий Кинский
12 марта 13:21
223
2 минуты на чтение
В 2021 году геймдиректор Overwatch Джефф Каплан шокировал фанатов геройского шутера новостью об уходе из Blizzard, после чего ветеран студии пропал с радаров. Однако сегодня ночью он вышел из тени в пятичасовом подкасте Лекса Фридмана.
Пересказываем самое интересное:
  • После увольнения из Blizzard Джефф решил полностью исчезнуть из публичного пространства и сделать перерыв от разработки;
  • От скуки бывший геймдиректор Overwatch занимался садоводством и гриндил редкие камуфляжи в Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • К нему неоднократно обращались китайские инвесторы, но он не хотел слишком много денег, чтобы сохранять контроль над ситуацией;
  • Поэтому вместе с бывшим программистом Blizzard Тимом Фордом он основал инди-студию Kintsugiyama;
  • Ее дебютный проект — онлайн-шутер от первого лица The Legend of California, действие которого разворачивается на острове Калифорния в эпоху золотой лихорадки;
  • За основу взяли реальную Калифорнию, но разработчики вообще не делают ставку на историческую достоверность;
  • В игре будут процедурная генерация точек интереса, система крафта, а также PvP- и PvE-сражения;
  • The Legend of California выйдет в раннем доступе до конца 2026 года. В Steam уже доступна ее страница;
  • В первые годы после выхода Overwatch Джефф был доволен, как развивается шутер, однако затем Blizzard стала сильно продвигать Overwatch League;
  • Руководство считало, что Overwatch League может стать популярнее NFL и приносить огромную прибыль;
  • На деле ожидания оказались чересчур завышенными, поэтому Каплана поставили перед фактом: его игра должна зарабатывать много денег;
  • В 2020 году финансовый директор Армин Зерза, который уже не работает в Blizzard, назвал дату, к которой Overwatch должна заработать определенную сумму;
Он сказал, что уволит тысячу человек, если игра не заработает эти деньги. И вина будет моей. Впервые за всю карьеру меня настолько явно послали. Это был какой-то сюр.
  • Еще до релиза Overwatch у разработчиков был общий план по развитию франшизы;
  • Сначала должен был выйти сам шутер, затем кооперативный PvE-режим, а после — полноценная MMO.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

