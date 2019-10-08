Актёр Эдвард Нортон дал большое интервью изданию The New York Times, в котором рассказал в том числе и об отношениях с Marvel Studios в работе над фильмами про Халка. Журналист уточнил, не из-за Нортона ли случился разлад.

Что вы. Я любил комиксы про Халка. Я всегда находил их мифологическими. Меня привлекал путь, по которому Кристофер Нолан пошёл с Бэтменом: продолжительный, мрачный и серьёзный. Мне всегда казалось, что так можно сказать про Халка. Он буквально воплощает собой миф о Прометее. Я видел его историю в двух фильмах: истории происхождения и картины о Халке, который видит осознанные сновидения, человеке, которому такое перевоплощение по силам. Тогда они мне сказали «Да, это то, чего мы хотим!». Оборачиваясь назад, могу сказать, что нет, они этого не хотели. Но я отлично провёл время на площадке. С Кевином Файги мы прекрасно поладили. Эдвард Нортон, актёр

Журналист напомнил, что в 2010-м Marvel выпустила заявление о прекращении сотрудничества с Эдвардом Нортоном. Глава студии объяснил, что дело не в деньгах, а в необходимости найти того актёра, «который мог бы стать воплощением креативности и духа сотрудничества».

Актёру не понравились действия студии, он считает заявление попыткой защитить бренд.

В конечном итоге, они не собирались снимать ничего продолжительного, мрачного и серьёзного. Но это не важно. У нас были продуктивные обсуждения насчёт картин, и я оценил, сколько это займёт времени, так что отказался участвовать. Честно говоря, я бы явно запросил у них больше денег, чем они готовы были бы мне заплатить. Но в любом случае, деньги — не та причина, по которой я хотел бы заниматься фильмом про Халка. Я ушёл работать над другими проектами, которые хотел воплотить. А Кевин Файги, вероятно, один из лучших исполнителей бизнес-планов в индустрии развлечений. Эдвард Нортон, актёр

Как бы там ни было, Нортон уважает заслуги студии и считает, что «низводить всё до каких-то ссор попросту глупо».

Актёр и ранее рассказывал о несложившемся сотрудничестве с Marvel Studios. В 2014 году в интервью NPR он признался, что не хотел становиться актёром одного персонажа.

«Невероятный Халк» вышел в 2008 году. Это единственный сольный фильм про Халка от Marvel Studios. С тех пор роль супергероя воплощает Марк Руффало, но только в кроссоверах.