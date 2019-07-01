30 июня Marvel завершила повторный прокат «Мстителей: Финал». Многие фанаты предполагают, что студия устраивала его для того, чтобы фильм обогнал «Аватар» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин. Сделать это у студии так и не получилось — как пишет издание HypeBeast, за уик-энд «Финал» собрал только 7,8 миллиона долларов. Это сократило отставание от «Аватара» до 26 миллионов.

Кроме этого, многие фанаты остались недовольны тем, что студия показала как «дополнительные материалы» к картине. В частности, им не понравилась сцена с Халком, где он разговаривает по телефону с Капитаном Америкой.

Зрители раскритиковали сцену, которую Marvel выпустила абсолютно «сырой», без постобработки. В кадре Брюс Беннер не узнавал голос Стива Роджерса, что показалось фанатам очень глупым. Многие из них сошлись во мнении, что студия вообще не должна была включать эту сцену в те материалы, из-за которых якобы и устраивала повторный показ.

Marvel зовёт ещё раз посмотреть «Финал», чтобы мы увидели это чудовище

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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