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Эксклюзивные показы и специальные гости — организаторы «Хомякона» подвели итоги

Дмитрий Кинский
25 декабря 12:06
141
1 минута на чтение
Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон» от BUBBLE и «Плюс Студии» подвели итоги третьего дня мероприятия.
За все три дня на «Хомяконе», организаторы которого подготовили эксклюзивные показы и громкие анонсы, побывало свыше 15 тысяч гостей. В следующем году фестиваль проведут немного раньше — осенью.
В заключительный день на мероприятии состоялась премьера анимационного сериала «Киберслав». На «Кинопоиске» он выйдет уже 31 декабря.
Продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев поделились некоторыми подробностями о «Фурии», которая будет совмещать в себе элементы анимации и живой съемки, как это было в «Майоре Громе: Трудное детство» и «Майоре Громе: Игра».
Авторы «Этерны» представили первый фрагмент и постер сериала с 18 героями, заодно объявив релизное окно — апрель 2025 года.
Также за три дня до российской премьеры на «Хомяконе» показали постапокалиптический экшен «Последний ронин».
Специальными гостями стали автор книги «Безлюдное место» Саша Сулим, актеры озвучки Петр Гланц (Дэдпул) и Евгений Иванов (Оби-Ван Кеноби) и блогер Дмитрий Сыендук.
Фестиваль закончился на выступлении группы «Комната культуры» с Женей Трофимовым.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:18дней
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