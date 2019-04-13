Актрису Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Мы») официально закрепили за грядущей новой адаптацией «Человека-невидимки» компании Universal. Продюсировать фильм будет студия Джейсона Блюма Blumhouse, известная по многочисленным успешным хоррорам — в том числе и «Мы» Джордана Пила. Deadline не уточняет, кого именно сыграет Мосс.

Новую версию знаменитой истории напишет и снимет Ли Уонелл, постановщик «Апгрейда». Ранее он работал над сюжетами некоторых частей «Пилы» и «Астрала».

Ранее главную роль в перезапуске «Человека-невидимки» должен был исполнить Джонни Депп, но позднее Universal отказалась от эти планов, как и от идеи киновселенной монстров вообще.

Дата выхода нового «Человека-невидимки» пока не названа.

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Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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