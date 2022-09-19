Эмма Д’Арси и Оливия Кук в тизере шестой серии «Дома Дракона»

«Амедиатека» выпустила локализованный тизер-трейлер шестой серии «Дома Дракона», в которой произойдет существенный скачок во времени.

На смену Милли Олкок и Эмили Кэри, которые сыграли молодых Рейниру и Алисенту, придут Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Премьера состоится в следующий понедельник — 26 сентября.