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    Новости

    Эмма Д’Арси и Оливия Кук в тизере шестой серии «Дома Дракона»

    19 сентября 2022
    19.09.2022
    1648
    0 минут на чтение
    Эмма Д'Арси и Оливия Кук в тизере шестой серии «Дома дракона»

    «Амедиатека» выпустила локализованный тизер-трейлер шестой серии «Дома Дракона», в которой произойдет существенный скачок во времени.

    На смену Милли Олкок и Эмили Кэри, которые сыграли молодых Рейниру и Алисенту, придут Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

    Премьера состоится в следующий понедельник — 26 сентября.

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