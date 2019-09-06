Режиссёр «Оно 2» Энди Мускетти и его сестра Барбара, выступающая продюсером фильма, недавно пообщались с изданием io9, которому рассказали о съёмках картины. По словам Барбары, изначально команда планировала снять два сиквела.

Адаптировать 900-страничный оригинал всего в две ленты казалось достаточно трудной задачей. Но как только команда поняла, что студия ждёт лишь одну картину, им пришлось сокращать книгу, чтобы «перевести её на язык фильма».

Естественно, во вторую часть не вошли какие-то яркие книжные сцены. Постановщик рассказал, что Стивен Кинг дал команде список с эпизодами, которые он хотел бы увидеть в «Оно 2».

Он [Стивен Кинг] очень аккуратный. Он сказал: «Пожалуйста, возьмите это. Это именно то, чтобы должно быть. Тут нет каки-то конкретных строк». Это было больше похоже на его воспоминания о своей работе. Энди Мускетти

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Одна из таких сцен — эпизод погони статуи дровосека Пола Баньяна за Ричи. Она попала в финальную версию фильма.

Но из картины вырезали одну из финальных книжных сцен с водонапорной башней, которая катится по холму, когда Дерри начинает разрушаться.

Мы, конечно, не шли точно по этому списку. Мне хотелось сделать конец более личным и более эмоциональным для «Клуба неудачников». Так что нам пришлось пропустить эту сцену. Энди Мускетти

Чтобы сохранить эту эмоциональную линию и рассказать не только о повторном столкновении с Пеннивайзом, Мускетти решил достаточно явно намекнуть зрителям, что один из главных персонажей — гей. Хотя в книге этому и не уделялось особого внимания.