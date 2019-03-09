Энди Серкис и Томас Сэнгстер подписались на главные роли в экранизации фэнтези-комикса Дэвида Петерсона «Мышиная Гвардия», пишет THR. Серкис сыграет роль главного злодея картины. Томасу Сэнгстеру досталась партия Лиама — одного из самых молодых гвардейцев, которому еще предстоит доказать свою храбрость.

Режиссёром проекта выступает Уэс Болл («Бегущий в лабиринте»), который уже работал с Сэнгстером. Кроме этого, картина поменяла сценариста. Изначально скрипт должен был написать Гэрри Уитта («Изгой-один. Звездные войны: Истории»). Его на этом посту заменил Данте Харпер («Чужой: Завет»). Продюссером выступает Мэтт Ривз.

Это масштабный и сложный в техническом исполнении проект, бюджет которого будет сопоставим с тремя фильмами «Бегущий в лабиринте». А всё потому, что главными героями в комиксе выступают антропоморфные мыши, выживающие в мрачном мире, похожим на наши Средние века. Уэс Болл планирует снимать не анимационный фильм, а что-то похожее на «Планету обезьян» с технологией захвата движения.

Съёмки начнутся уже в мае 2019 года. Дата релиза пока неизвестна.