Поклонники «Звёздных войн» организовали петицию к Disney с удивительной просьбой — вычеркнуть «Последних джедаев» из официального канона саги. Чем так остались недовольны фанаты? Читайте ниже плашки «спойлеры!».

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы не хотите их словить, то лучше почитайте наш материал о том, как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими.

Итак, автор петиции жалуется, что восьмой эпизод «полностью уничтожил наследие Люка Скайуокера». По его словам, это нужно исправить.

«Звёздные войны» долгое время были историей о джедаях и о Люке Скайуокере. И после более чем 260 романов, в которых мы наблюдали за приключениями великого героя, вы, Walt Disney Company, уничтожили весь официальный канон, стёрли три десятилетия истории. Мы ждали седьмой эпизод, чтобы снова увидеть наших героев такими, какими мы их знаем. Мы увидели смерть Хана Соло, а Люка Скайуокера показывали меньше минуты. Эпизод VIII — это абсурд. Он полностью уничтожил наследие Люка Скайуокера и джедаев. Он уничтожил для большинства из нас, фанатов, причины любить «Звёздные войны». Как вы стёрли 30 лет историй, так мы просим вас стереть всего лишь одну — «Последних джедаев». Уберите их из канона, снимите эпизод IX, а потом снимите ремейк «Последних джедаев», где вы вернёте персонажу целостность и всё его наследие.

На момент написания новости петицию поддержало почти 6 000 человек. Некоторые из них прокомментировали, почему это важно:

Люк Скайоукер заслуживает большего, чем эта мерзость в конце его истории. Это худший фильм в истории «Звёздных войн», потому что в нём ужасный сценарий. Образ Люка разрушен, а персонаж умер. Сноук слит. История Рей слита. Развитие Кайло слито, у Финна развития никакого нет, появление Фишер тоже слито. ВСЁ СЛИТО ПОДЧИСТУЮ!