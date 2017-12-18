«Я до сих пор это отрицаю!» — Марк Хэммил о той самой сцене в «Последних джедаях»

«Я до сих пор это отрицаю!» — Марк Хэммил о той самой сцене в «Последних джедаях»

Марк Хэммил, исполнитель роли Люка Скайуокера, прокомментировал изданию Entertainment Weekly ту самую сцену из «Последних джедаев».

Осторожно, спойлеры! Разумеется, ниже будут очевидные спойлеры к «Последним джедаям». Если ещё не смотрели, то лучше почитайте наше интервью с Марком.

Финальная сцена с Люком Скайуокером вызвала у фанатов много вопросов. Как же так, Люк сперва применяет Силу, показывает настоящее могущество, а затем… исчезает в воздухе. Пора признать — Люк растворился в Силе.

Сначала я спросил: «А вы не можете сделать это в девятом эпизоде?». Я до сих пор это отрицаю. Я всё ещё цепляюсь за реплику «Увидимся!». Я могу быть в IX эпизоде! Марк Хэммил

Режиссёр Райан Джонсон также рассказал, что был напуган, когда понял, что ему придется закончить историю Люка. Однако, по его словам, путешествие Скайуокера закончилось еще в «Возвращении джедая», новая трилогия — это история Рей, Финна и По.

Но опускать руки рано — Скайуокер может вернуться, как делали до него Йода, Оби-Ван, Квай-Гон и Энакин.