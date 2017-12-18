Марк Хэммил, исполнитель роли Люка Скайуокера, прокомментировал изданию Entertainment Weekly ту самую сцену из «Последних джедаев».
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Осторожно, спойлеры!
Разумеется, ниже будут очевидные спойлеры к «Последним джедаям». Если ещё не смотрели, то лучше почитайте наше интервью с Марком.
Финальная сцена с Люком Скайуокером вызвала у фанатов много вопросов. Как же так, Люк сперва применяет Силу, показывает настоящее могущество, а затем… исчезает в воздухе. Пора признать — Люк растворился в Силе.
Сначала я спросил: «А вы не можете сделать это в девятом эпизоде?». Я до сих пор это отрицаю. Я всё ещё цепляюсь за реплику «Увидимся!». Я могу быть в IX эпизоде!
Марк Хэммил
Режиссёр Райан Джонсон также рассказал, что был напуган, когда понял, что ему придется закончить историю Люка. Однако, по его словам, путешествие Скайуокера закончилось еще в «Возвращении джедая», новая трилогия — это история Рей, Финна и По.
Но опускать руки рано — Скайуокер может вернуться, как делали до него Йода, Оби-Ван, Квай-Гон и Энакин.comments powered by HyperComments
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