Легендарный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола («Крёстный отец», «Апокалипсис сегодня») в интервью Deadline рассказал, что запланировал наконец-то воплотить одну из своих старых задумок. Речь идёт о научно-фантастическом эпике под названием «Мегалополис», идею которого постановщик вынашивал с 1980-х годов.

У картины непростая история. Её могли начать снимать в начале 2000-х, но тогда помешал теракт 11 сентября. За долгое время к проекту присоединялись разные актёры, включая Уоррена Битти, Роберта де Ниро, Пола Ньюмана и Рассела Кроу.

Как отмечает Коппола, он планирует начать производство фильма уже в этом году.

Я планирую в этом году приступить к реализации моей многолетней задумки и создать масштабную работу, которая объединит всё, чему я научился за свою долгую карьеру, начатую в 16 лет в театре. Это произведение эпических масштабов под названием «Мегалополис». Это необычное произведение, производство затронет огромную съёмочную команду и актёрский состав. Я воспользуюсь опытом всех прошлых лет, когда я пытался создавать кино в различных стилях и разных типов, думаю, это выразится в моём собственном голосе и дыхании. Это не мейнстрим, который я сейчас создаю.

По краткому описанию сюжета журналисты Deadline сравнили грядущую картину с культовым «Метрополисом» 1927 года и «Источником» Айн Рэнд. По данным источников издания, на главную роль сейчас претендует Джуд Лоу.