Геймеры в шоке от монетизации в Diablo Immortal. У игры уже 0,5 из 10 баллов на Metacritic

В начале июня вышла мобильная Diablo Immortal, а вскоре после этого пользовательский рейтинг игры на Metacritic опустился до рекордных 0,5 из 10 возможных баллов.
Теперь Diablo Immortal — худшая игра Blizzard на сайте. Ее оценка даже ниже, чем у провальной Warcraft III: Reforged.
По большей части геймеры критикуют агрессивную монетизацию, влияющую непосредственно на геймплей. При этом некоторые из них отмечают, что сюжетная кампания и сам игровой процесс вышли неплохими, но модель «pay-to-win» напрочь перечеркивает достоинства экшен-RPG.
К слову, у «ванильной» Burning Crusade аналогичный рейтинг, но переиздание дополнения получило около 400 отзывов, тогда как Immortal — примерно 2500.
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Редактор
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