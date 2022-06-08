Геймеры в шоке от монетизации в Diablo Immortal. У игры уже 0,5 из 10 баллов на Metacritic

В начале июня вышла мобильная Diablo Immortal, а вскоре после этого пользовательский рейтинг игры на Metacritic опустился до рекордных 0,5 из 10 возможных баллов.

Теперь Diablo Immortal — худшая игра Blizzard на сайте. Ее оценка даже ниже, чем у провальной Warcraft III: Reforged.

По большей части геймеры критикуют агрессивную монетизацию, влияющую непосредственно на геймплей. При этом некоторые из них отмечают, что сюжетная кампания и сам игровой процесс вышли неплохими, но модель «pay-to-win» напрочь перечеркивает достоинства экшен-RPG.

К слову, у «ванильной» Burning Crusade аналогичный рейтинг, но переиздание дополнения получило около 400 отзывов, тогда как Immortal — примерно 2500.