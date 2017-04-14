Группа энтузиастов-разработчиков запустила сайт Theories Are Coming, который позволяет пользователям создавать безумные фанатские теории по «Игре престолов».

На сайте надо выбрать из двух списков одного персонажа и одно событие, а затем генератор расскажет вам, как они связаны. Особенно интересно изучать теории про героев, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к выбранным событиям. Но кто знает?…

Мы поэкспериментировали и перевели для вас две забавные теории.

Что, если Джон Сноу управляет Белыми ходоками?

Энтузиасты запустили генератор фанатских теорий по «Игре престолов» 1

Джон пока этого не знает (он ничего не знает, помните?), но он наделён властью над Белыми ходоками. Ходят слухи, что Король Ночи был Старком, так что, возможно, всё дело в крови, которая течёт в жилах Джона. Если Белые ходоки в конце концов окажутся не такими уж плохими ребятами, это будет типичный для Мартина сюжетный поворот. А Дени, напротив, может стать воплощением зла — безумная королева с драконами! Тогда именно Джону придётся отправить Белых ходоков на юг, чтобы свергнуть её. Это и будет песнь льда и пламени.

Что, если Питер Бейлиш — это Бран, путешествующий во времени (и пространстве)?

Энтузиасты запустили генератор фанатских теорий по «Игре престолов» 2

Задолго до того, как Илон Маск объявил о создании гиперлупа, у Мизинца уже был свой реактивный ранец. Из Долины Аррен в Кротовый городок за одну серию? Мизинец путешествует во времени, не иначе — видимо, в него вселился Бран. Но почему Бран выбрал Петира? Дело в том, что Бран-из-будущего знает: Белых ходоков удалось победить исключительно потому, что Бран-из-прошлого стал трёхглазым вороном. Чтобы гарантировать, что всё так и будет, ему приходится отправиться назад во времени, вселиться в Петира, отравить Джона Аррена и запустить всю цепочку событий.

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