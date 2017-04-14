Группа энтузиастов-разработчиков запустила сайт Theories Are Coming, который позволяет пользователям создавать безумные фанатские теории по «Игре престолов».

На сайте надо выбрать из двух списков одного персонажа и одно событие, а затем генератор расскажет вам, как они связаны. Особенно интересно изучать теории про героев, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к выбранным событиям. Но кто знает?…

Мы поэкспериментировали и перевели для вас две забавные теории.

Что, если Джон Сноу управляет Белыми ходоками?

Джон пока этого не знает (он ничего не знает, помните?), но он наделён властью над Белыми ходоками. Ходят слухи, что Король Ночи был Старком, так что, возможно, всё дело в крови, которая течёт в жилах Джона. Если Белые ходоки в конце концов окажутся не такими уж плохими ребятами, это будет типичный для Мартина сюжетный поворот. А Дени, напротив, может стать воплощением зла — безумная королева с драконами! Тогда именно Джону придётся отправить Белых ходоков на юг, чтобы свергнуть её. Это и будет песнь льда и пламени.

Что, если Питер Бейлиш — это Бран, путешествующий во времени (и пространстве)?

Задолго до того, как Илон Маск объявил о создании гиперлупа, у Мизинца уже был свой реактивный ранец. Из Долины Аррен в Кротовый городок за одну серию? Мизинец путешествует во времени, не иначе — видимо, в него вселился Бран. Но почему Бран выбрал Петира? Дело в том, что Бран-из-будущего знает: Белых ходоков удалось победить исключительно потому, что Бран-из-прошлого стал трёхглазым вороном. Чтобы гарантировать, что всё так и будет, ему приходится отправиться назад во времени, вселиться в Петира, отравить Джона Аррена и запустить всю цепочку событий.