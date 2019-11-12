Генеральный продюсер фестиваля популярной культуры «Старкон» Игорь Пылаев рассказал, что хэллоуинское мероприятие стало для его команды последним. Следующий шаг — встреча с потенциальными инвесторами, от которой зависит судьба фестиваля.

Я не говорю, что этот «Старкон» последний в принципе. В декабре у меня будут переговоры с «Экспофорумом» и не только с ним, но и с другими большими компаниями по поводу его покупки, у меня будет встреча с несколькими инвесторами, будут ещё кое-какие переговоры. Игорь Пылаев, генпродюсер «Старкона»

Он добавил, что если встреча пройдёт неудачно, то он может признать себя банкротом и «закрыть эту историю навсегда». Но если кто-то выкупит «Старкон», то Пылаев может продолжить заниматься фестивалем с новым владельцем. Также он рассматривает возможность найти инвестора и остаться в управлении мероприятием.

Впрочем, у себя на странице Пылаев уточнил, что «долги никуда не делись»:

Во-вторых, наши долги перед ЭкспоФорумом никуда не делись, а перенос дат летнего фестиваля в критически маленький срок до события лишил нас крупных партнёров, что привело к увеличению долга. И это проблема, закрывать глаза на которую нельзя. Игорь Пылаев, генпродюсер «Старкона»

Ещё одна причина — творческое перегорание.

Ещё весной я принял решение, что пришла пора что-то менять для себя, и изменения эти должны быть кардинальными. Именно поэтому я делал последние фестиваля такими, чтобы за них было не стыдно и можно было с гордостью за их успехи и со спокойной душой завершить дело, которому я посвятил 8 лет своей жизни. Игорь Пылаев, генпродюсер «Старкона»

В 2017 году Пылаев уже объявлял о временном закрытии фестиваля — из-за финансовых трудностей. Позднее организаторы всё же решили провести мероприятие, но в ином формате.

Последний раз «Старкон» — с тематикой Хэллоуина — прошёл 2 и 3 ноября в «ЛенЭкспо».