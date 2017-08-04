Печальные новости для всех поклонников фестиваля научной фантастики, кино и игр «Старкон». Похоже, у организаторов возникли серьёзные финансовые трудности, и «Старкон-2017» стал для фестиваля последним. Об этом сообщила команда организаторов.

Небольшая справка Фестиваль «Старкон» впервые прошёл в 1999 году как небольшое мероприятие для поклонников «Звёздных войн». После этого конвент ежегодно проводился то в Москве, то в Петербурге. Расширялись площадки, росло число стендов, на фестиваль приходило всё больше людей — «Старкон» стал чем-то вроде Comic-Con. В последние годы организаторы старались удивить эксклюзивными спецпоказами фильмов, приглашёнными гостями и партнёрством с крупными фирмами. Например, на «Старкон-2017» пригласили видеоблогера и ведущего Сергея Дружко и спортивного комментатора Виктора Гусева, а на фестивале организовали специальные показы «Терминатора 2 в 3D» и «Малыша на драйве».

Всё дело в том, что у команды организаторов возникли серьёзные финансовые трудности. Речь идёт о суммарном долге в 8 миллионов рублей. Организатор «Старкона» Игорь Пылаев винит в этом крупных партнёров, которые отказались участвовать в фестивале. По его словам, организаторы вели долгие переговоры с дюжиной крупных компаний, в число которых входили «Мегафон» и «Дом.ру». Однако многие из них отказались участвовать в «Старконе», поскольку вложили деньги в фестиваль #VKFest.

Пылаев говорит, что ещё до начала «Старкона» организаторы понимали о нависшем долге. Команда решила ничего не сокращать и не убирать из программы фестиваля, хотя это могло и снизить суммарные затраты. Всё дело в том, что организаторы «хотели уйти красиво».

Условия, в которых нам пришлось организовывать мероприятие в течение последних двух лет, более не позволяют нам развивать Старкон, делать яркий, качественный, фантастический фестиваль. Поэтому минувший #Старкон стал последним. Мы выражаем благодарность всем и каждому, кто хотя бы раз был на Старконе, кто как бы то ни было участвовал в его жизни и кто просто следил за его жизнью в социальных сетях. Без вас мы бы не добились таких результатов. Из обращения организаторов

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