Сегодня, 30 августа, организаторы фестиваля фантастики «Старкон» объявили у себя в ВК-группе, что им удалось достичь договорённостей с площадкой — и намеченный на осень «Старкон: Хэллоуин» состоится, несмотря на многомиллионные долги. Более того: от того, как пройдёт это мероприятие, зависит дальнейшая судьба всего фестиваля.

Этим летом стало известно, что фестиваль «Старкон» закрыт из-за финансовых трудностей. По словам организаторов, всё дело в том, что в мероприятии отказались участвовать крупные партнёры. Более подробно об этой истории мы писали вот здесь.

«Старкон: Хэллоуин» пройдёт 28–29 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» (Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103).

Фестиваль «Старкон» впервые состоялся в 1999 году как небольшое мероприятие для фанатов «Звёздных войн» — и с тех пор ежегодно проводился то в Москве, то в Петербурге, постепенно наращивая масштаб. Мы желаем организаторам удачи!