«Гладиатор 2», «Моана 2» и «Злая» помогли кинотеатрам США установить рекорд по сборам в День благодарения





Основную кассу принесли три блокбастера. Первой крупной премьерой стала «Моану 2», на которую пришлось о коло половины выручки ($221 млн). Мультфильм уже установил рекорд и показал лучший трехдневный дебютный уикенд в истории анимационных лент Walt Disney Animation.





Вторым масштабным релизом стал сказочный мюзикл «Злая», который за пять дней собрал $117,5 миллиона и стал самой кассовой адаптацией бродвейской постановки в США.





Тройку лидеров закрыл «Гладиатор 2» Ридли Скотта, собрав за пять дней на родине $44 млн. Общая касса блокбастера достигла $320 млн. Режиссер уже заявил, что триквелу точно быть.