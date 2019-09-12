Наши коллеги из Hobby World на CrowdRepublic открыли предзаказ книги правил настольной ролевой игры Pathfinder 2E на русском языке. Новинка поступила в продажу в начале августа, так что у вас есть возможность поддержать совсем «горячую» игру.

Над второй редакцией начали работать спустя 10 лет после выхода оригинальной игры. В плейтесте участвовало около 125 тысяч игроков, которые присылали обратную связь и делились впечатлениями от механик. Изменений хватает, но в основе правил по-прежнему лежит классовая система d20, предназначенная для фэнтезийных приключений. Вот примеры некоторых изменений:

вместо трёх различных действий теперь три пункта действий в ход — на них игрок «покупает» своему персонажу действия, будь то атаку, передвижение, сотворение заклинаний и т.д.;

упор на модульную «блочность», позволяющую легко создать собственные классы, архетипы и т.д.;

вместо рас — наследие, которое герой тоже может развивать;

критические атаки и успехи считаются не по «1» и «20» на игральной кости, а в случае, если результат оказался выше/ниже целевого числа на 10, у большинства действий, проверок и заклинаний есть особые эффекты для критического провала или успеха;

к большинству проверок герои добавляют бонус умения, который отражает тренированность в той или иной области.

Как и раньше, базовая книга правил охватывает разделы по созданию персонажей, разрешению конфликтов, исследованию мира и ведению игры, а также обширные списки заклинаний, снаряжения и тому подобное. Всё это заняло почти 650 страниц.

Hobby World собираются выпустить книгу правил к ноябрю 2020-го — перевод уже в работе, а дата указана с запасом. Руководство обойдётся в 2990 рублей для ранних пташек и 3175 рублей для всех остальных (при РРЦ в 3990 рублей). Если спонсоры разблокируют первую сверхцель — 700 тысяч рублей, — то редакция переведёт цифровое приключение — вероятно, это будет «Станем ли мы героями?» (We Be Heroes?) про группу гоблинов-авантюристов. Вторая сверхцель — в 2,1 миллиона рублей — разблокирует всем участникам бесплатные ширмы.

В рамках проекта также можно приобрести аксессуары вроде флипматов и игральных костей. Предзаказ будет идти ещё 31 день.