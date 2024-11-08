Hobby World выпустила настольную стратегию «Тундра»

Издательство Hobby World выпустило отечественную семейную настолку под названием «Тундра», которая берет за основу «природу северного края и любимые многими сказки».
Это стратегия, рассчитанная на компанию от двух до четырех человек. Царь-медведь уходит в зимнюю спячку, поэтому влиятельные звери вступают в борьбу за власть. Игрокам предстоит заниматься торговлей, сбором ресурсов, наймом советников и другими задачами.
Особое внимание разработчики уделили арт-дизайну, который вдохновлен билибинским стилем, что зачастую можно увидеть в иллюстрациях русских народных сказок и советских мультфильмов.
Вот что об игре рассказала Екатерина Рейес, ведущий разработчик игры:
Мы хотели сделать игру максимально доступной по сложности для игроков разного уровня и при этом отразить какую-нибудь интересную тему. Решили не делать наш проект слишком сухим и реалистичным, поэтому остановились на животных и билибинской стилизации, что позволило создать такое сказочное и ностальгическое оформление.
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