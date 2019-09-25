Наши коллеги из Hobby World запустили на CrowdRepublic предзаказ очередного «гроба» — огромной настольной игры по мотивам лавкрафтианских мифов, в которой команда сыщиков будет бороться с Древними и их прислужниками.

На этот раз речь идёт об игре Cthulhu: Death May Die («Ктулху: смерть может умереть») издательства CMON, которое специализируется на настолках с кучей миниатюр. В основе игры лежит набор эпизодов, не связанных в одну кампанию. Разнообразие достигается за счёт выбора Древнего и одного такого эпизода. Древний определяет половину колоды Мифов, свиту, культистов и монстров. А сценарий задаёт конфигурацию игрового поля, дополнительные действия для сыщиков и вторую половину колоды Мифов.

Участники выбирают одного из десяти сыщиков с уникальными навыками и отправляются в путь. Их задача дать бой свите, прервать ритуал и сразиться с самим Древним. Для проверок в игре используются кастомные игральные кости со специальными значками. В свой ход сыщики исследуют карту, обмениваются предметами и взаимодействуют с окружением. Затем наступает фаза Мифов, когда Древний насылает неприятности, а потом нападают монстры.

Внутри:

два набора Древних,

шесть наборов эпизодов,

десять сыщиков,

восемь кубиков,

суммарно 45 миниатюр,

17 фрагментов поля,

около 200 карточек,

и многое другое.

На русском уже доступны правила игры.

Игра обойдётся в 5800 рублей при РРЦ 7290. Её можно приобрести в рассрочку в двух частях, по 2900. Всего проект будет идти до 25 октября — на момент написания новости собрано 850 тысяч рублей. Доставить обещают в январе 2020-го.