В сети стали появляться первые рецензии на новый фильм DC «Шазам!». Сейчас у картины 93% свежести на Rotten Tomatoes и 76 баллов на Metacritic. Первые отзывы были очень положительными — журналисты отмечали веселый тон, хорошую семейную тему и игру актёров.

Мнения критиков поменялись несильно. Они всё также говорят о лёгкой атмосфере и хвалят Закари Ливая в главной роли. Некоторым журналистам картина не понравилась, но однозначного негативных рецензий нет. Мы собрали отзывы самых авторитетных зарубежных изданий, которые советуют не жалеть денег на билет в кино.

Жизнерадостный и неприхотливый, «Шазам!» идёт к цели и добивается её. Хорошо подходит для детей и несёт в себе ту энергию, которая показывает целевой аудитории центральную идею — нечто среднее между Суперменом и фильмом «Большой» (1989). Бэнджамин Лии, The Guardian «Шазам!» предполагает, что если вы относитесь к способностям слишком серьёзно, возможно, вы не полностью понимаете комиксы. Фильм говорит: «Ты должен посмеяться над этим. Это часть приключения». Оуэн Глейберман, Variety Хорошее противоядие от обычной DC-формулы, оптимистичный фильм про суперегероя, который ощущает себя молодым в душе. Рафер Гусман, Newsday «Шазам!» — это просто молния неожиданной радости, которая, безусловно, стоит вашего времени и денег. Линдси Бахр, Associated Press Всякий раз, когда Ливай появляется на экране, поражённый своим новым телосложением (даже у его мышц, кажется, есть мускулы) и новыми способностями, фильм взлетает. Крис Нашавати, Entertainment Weekly Ливай восхитителен в центральной роли, весело скрывает глуповатого подростка внутри тела мускулистого супергероя. Фрэнк Шек, THR

В российском прокате «Шазам!» стартует 4 апреля.