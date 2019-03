В твиттере появились первые отзывы журналистов с предпоказа нового фильма DC «Шазам!». Критики рассказали, что картина получились очень весёлой, а также семейной, в чём-то похожей на «Один дома». В фильме много внимания уделили именно детям, а не взрослым, как это обычно бывает в супергеройском кино.

Также журналисты отметили, что Закари Ливай и Джек Дилан Грейзер прекрасно вписались в свои роли.

loved #Shazam. It's super fun, very funny (a few times people were laughing so loud I missed dialogue), and exactly what they set out to make: 'Big' meets Superman. @ZacharyLevi is perfectly cast but the real surprise is @Jgrazerofficial as Freddy Freeman. Steals the show. pic.twitter.com/ssvs8Dwc2P — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 8, 2019

[Мне] понравился «Шазам!». Он супер весёлый, очень весёлый (несколько раз люди смеялись так сильно, что я не расслышал диалоги), и это именно то, что они планировали: хороший микс «Большого» (1988) и Супермена. Закари Ливай прекрасен, но реальный сюрприз — это Джек Дилан Грейзер в роли Фредди Фримена. Крадёт всё шоу.

Another thing that's great about #Shazam is #DC didn't try and make a movie that fits in perfectly with the larger DC Universe. They just focused on making a great Shazam movie and hit a homerun. DC is def on a winning streak. Bring on Todd Phillips 'Joker'! pic.twitter.com/sH1kyprCMZ — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 8, 2019

Ещё одна хорошая вещь в «Шазаме!» — это то, что DC не пытались вписать фильм в свою вселенную. Они просто сконцентрировались на создании хорошей картины, которая понравится зрителям. Это хороший ход. Ждём «Джокера» Тодда Филлипса!

#Shazam is an absolute delight! Super vibrant, tons of heart & a great fun-loving vibe. The family element is a big charmer & so is the humor that comes with watching @ZacharyLevi explore his new powers. Said this after IT but it's worth repeating — @Jgrazerofficial is a star. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) March 8, 2019

«Шазам!» — это абсолютный восторг! Супер живой, очень эмоциональный и атмосферный. Семейный элемент просто отличный, как и юмор в тех сценах, когда Закари Ливай открывает и понимает свои способности. Говорила это после «Оно», но стоит повторить ещё раз: Джек Дилан Грейзер — звезда.

I absolutely loved #Shazam! It's my favorite DC film yet. Zachary Levi as Shazam was perfect casting and the kids absolutely steal the show. It's an amazing family movie with dope fight scenes and great humor! You guys are going to love it. pic.twitter.com/pZd5oORVA3 — Dorian Parks (@DorianParksnRec) March 8, 2019

Очень понравился «Шазам!». Теперь это мой любимый фильм DC. Закари Ливай в роли Шазама просто потрясающий, а дети крадут всё шоу. Отличный семейный фильм с крутыми боевыми сценами и хорошим юмором. Вам, ребята, понравится.

#Shazam is parts Home Alone, parts Big, a crowd pleasing family-friendly joy-filled wish-fulfillment superhero film which gets a bit over the top and cheesy at times. It’s fun and funny, and I was surprised at how much it wears it’s heart on its sleeve. — Peter Sciretta (@slashfilm) March 8, 2019

В «Шазаме!» есть частичка «Одного дома», частичка «Большого» (1988). Это семейно-дружеский супергеройский фильм для всех, наполненный радостью, иногда даже чересчур. Он весёлый и забавный, и я был очень удивлен тем, насколько он трогательный.

#Shazam was damn near PERFECT in my book. My FAVORITE DC movie (DCEU? What are we saying now?) by far. Pure of heart, incredibly funny, full of in-jokes and references. Brought me a childlike joy to watch. This role was MADE for @ZacharyLevi… & Jack & Asher & the entire cast pic.twitter.com/rVrxjcwvCe — Ash Crossan (@AshCrossan) March 8, 2019

«Шазам!» чертовски близок к идеалу. Мой ЛЮБИМЫЙ фильм DC (DCEU? О чём мы сейчас вообще?). Сердечный, невероятно весёлый, полный шуток и отсылок. Подарил мне чистое детское удовольствие. Это роль была сделана для Закари Ливая и Джека, и Ашера, и всего каста.

DC is finally building a solid run: #Shazam is a delight! Its familiar origin structure is forgivable because of all the new it brings to the table — primarily it's gleeful, childlike enthusiasm, & heartfelt perspective on family. It's also the role Zachary Levi was born to play. pic.twitter.com/5zXtfFDBGm — Eric Eisenberg (@eeisenberg) March 8, 2019

DC наконец-то сделали правильный шаг: «Шазам!» — это восторг! Ему можно простить знакомую экспозицию за всё то, что он привносит на экран — это, прежде всего, радостный, детский энтузиазм и искренний взгляд на семью. Закари Ливай был рождён, чтобы сыграть эту роль.

В российском прокате «Шазам!» стартует 4 апреля.