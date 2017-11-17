Автомобильная компания Илона Маска Tesla Inc. в прямом эфире представила прототип грузовика с электрическим приводом. Модель получила название Tesla Semi. Об этом сообщают РИА Новости.

Презентация прошла в ангаре калифорнийского городка Хоторн, её транслировали через интернет. Маск рассказал, что создание электрического грузовика — ещё один шаг по освобождению мировой экономики от ископаемого топлива.

Характеристики грузовика впечатляют. Без подзарядки Tesla Semi сможет проехать до 800 километров, а после получасовой подзарядки — ещё 650. При полной загрузке — а это 36 тонн — электрогрузовик разгоняется до 100 километров в час за 20 секунд, а без груза — за 5 секунд.

View from the cockpit pic.twitter.com/2kBupEXNM5 — Tesla (@Tesla) November 17, 2017

Руль и кресло водителя в Tesla Semi расположены по центру, а справа и слева находятся дисплеи и для навигации и служебной информации. Электрогрузовик снабжён системой автопилота, она умеет ехать по конкретной полосе, перестраиваться и съезжать с автострады. Похожие грузовики на автострадах с автопилотом мы недавно видели в фильме «Логан».

Серийное производство Tesla Semi планируют запустить в 2019 году. А в 2020-м компания начнёт выпускать его «младшего брата» — спортивный электромобиль с откидным верхом Tesla Roadster. Он разгоняется до 100 километров в час за 1,9 секунды, а максимальная скорость — более 400 километров в час. На одной подзарядке он может проехать до тысячи километров. «Родстер» обойдётся покупателям от 200 тысяч долларов, а вот цена грузовика пока не сообщается.