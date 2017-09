Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию нового вида транспорта. Инженер и предприниматель предложил использовать возвращаемые ракеты и космические корабли для перемещения в любую точку Земли. В качестве транспорта, по его словам, подойдёт ракета класса Big Falcon Rocket (или BFR).

Маск показал вот такой демонстрационный ролик. В нём утверждается, что путешествие из Нью-Йорка в Шанхай будет длиться всего 39 минут, а из Бангкока в Дубай — 27 минут. Самое главное, по словам Маска, цена на ракетный транспорт будет сопоставима с ценой авиабилета эконом-класса.

Ракеты типа Big Falcon Rocket предназначаются для запуска полётов на Марс. Более того, Маск объявил, что его компания SpaceX намерена доставить на Марс не менее двух грузовых кораблей к 2022 году. А первые колонизаторы полетят уже к 2024. Вот как будет выглядеть марсианский городок колонизаторов.

Кроме того, ракеты Big Falcon Rocket будут доставлять корабли на Луну и на Международную космическую станцию. Эти ракеты Маск на презентации в шутку назвал Big Fucking Rocket — по аналогии с оружием из видеоигр Quake и Doom Big Fucking Gun (BFG).

BFR is capable of transporting satellites to orbit, crew and cargo to the @Space_Station and completing missions to the Moon and Mars. pic.twitter.com/p9staho4VZ

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017