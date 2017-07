3 июля на Землю с МКС вернулся грузовик Dragon, который компания SpaceX повторно запустила в космос 4 июня. Свой первый полет грузовой корабль совершил в сентябре 2014 года. Об успешном окончании миссии компания сообщила в своём официальном твиттере.

Good splashdown of Dragon confirmed—completing first re-flight of a commercial spacecraft to and from the @Space_Station.

— SpaceX (@SpaceX) July 3, 2017