3 июля на Землю с МКС вернулся грузовик Dragon, который компания SpaceX повторно запустила в космос 4 июня. Свой первый полет грузовой корабль совершил в сентябре 2014 года. Об успешном окончании миссии компания сообщила в своём официальном твиттере.
Good splashdown of Dragon confirmed—completing first re-flight of a commercial spacecraft to and from the @Space_Station.
— SpaceX (@SpaceX) July 3, 2017
Хорошее приводнение Dragon подтверждено — завершён первый повторный полёт коммерческого космического корабля на МКС и обратно.
Грузовой корабль доставил на МКС 2,7 тонны груза, состоявшего из продовольствия и материалов для научных экспериментов. На Землю Dragon вернулся вместе с образцами технологических разработок, а также со сломанной и ненужной экипировкой с космической станции.
Это не первый подобный полёт. В марте 2017 года SpaceX впервые повторно запустила и посадила первую ступень ракеты Falcon 9. Сейчас в распоряжении компании 11 таких ступеней, две из которых дважды летали в космос. Одну из 11 ступеней Falcon 9 SpaceX планирует использовать в запуске ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon Heavy. Он намечен на лето 2017 года.
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