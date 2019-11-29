Ровно две недели назад стартовала наша крауд-кампания. За это время нас поддержало уже 550 человек, и мы собрали на подписку на «Мир фантастики» больше 2,3 миллиона рублей. Спасибо всем, кто поучаствовал!

До конца кампании еще 20 дней. Вроде немало — но в прошлый раз после ее завершения мы получили много сообщений: «Ой, я не успел подписаться!» Или: «Как жаль, что я вовремя не узнала про подписку!»

Не повторяйте этих ошибок! Если хотели подписаться или приобрести бонус — не откладывайте и сделайте это прямо сейчас. И, если вам не трудно, поделитесь информацией с друзьями. Очень может быть, что кто-то благодаря вашему репосту откроет для себя целый мир фантастики.

А пару дней назад мы показали дизайн закладки! Как вам? Какие бы надписи вы добавили?