В начале января мы рассказывали, что издательство «Снежный ком» запустило подписку на собственные книги — фантастику отечественных авторов. На Patreon можно было выбирать платёж либо за электронные версии, либо за печатные. Но спустя время издательство отключило такую оплату за электронные новинки — они быстро оказывались в сети.

В конце лета «Снежный ком» решил возобновить практику подписки, снабдив файлы вотермаркой. Условия остались те же:

за три доллара (200 рублей) в месяц издательство будет высылать «электронки» всех новых книг сразу после выхода;

за восемь долларов (520 рублей) в месяц издательство будет высылать все новые книги в бумаге (доставка только по РФ).

Присоединиться к «Книжному клубу» можно всё так же через Patreon. Издательство подчёркивает, что «все, кто снова подпишется на наши новинки в электронке — получит бонусом и те книги, которые мы выпустили за последние месяцы». «Снежный ком» отмечает, что подписка может быть интересна читателям из регионов, до которых фантастика редко доезжает. Сейчас в «Книжном клубе» состоят участники в том числе из сёл и небольших городов: Искитим Новосибирской области, Великие Луки и другие.