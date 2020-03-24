Half-Life: Alyx — первая Half-Life за 12 лет — вышла 23 марта для VR-устройств. В тот же вечер в сети появился ролик с концовкой, в котором Valve показала своего самого загадочного персонажа.
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Видеоролик на английском
По ходу сюжета Аликс пытается узнать о супероружии Альянса, которое тот хранит в Сити-17. В дальнейшем сопротивление понимает, что речь идёт не о каком-то устройстве, а о человеке. Повстанцы предполагают, что в охраняемой зоне находится выживший в каскадном резонансе во времена событий «Черной мезы» — Гордон Фриман.
Однако когда Аликс открывает капсулу, внутри оказывается G-Man — таинственный персонаж в костюме и с чемоданчиком, фигурирующий в разных отрезках времени. Судя по всему, капсула Альянса сдерживала его паранормальные способности.
G-Man рассказывает, что его работодатели не считают, что судьба мира предрешена. Иногда он «подталкивает» события в нужном направлении, и теперь предлагает подтолкнуть событие Аликс. Та просит G-Man’а убрать Альянс с планеты, однако мужчина не соглашается, поскольку такой исход «невыгоден» его нанимателям. Однако он предлагает помощь в другом событии, о котором девушка пока не подозревает. Незнакомец отматывает время вперёд и показывает Аликс смерть её отца в финале второго эпизода Half-Life 2.
Героиня вмешивается и убивает пришельца Советника, меняя реальность, а собеседники возвращаются в темноту. G-Man рассказывает о прошлом сотруднике, который «не смог или не хотел выполнить обязательства, которые на него возлагались». И в итоге он нанимает Аликс — против её воли. Судя по всему, она станет «работником» вместо Гордона Фримана.
Кстати, о нём. В сцене после титров мы видим сцену с мёртвым Советником и Илаем — финал второго эпизода. И теперь уже с точки зрения самого Гордона. Илай жив, он кричит, что G-Man похитил его дочь. Он передаёт Гордону фирменную монтировку и говорит, что впереди полно работы.
Конец.
* * *
Очень похоже, что концовка намекает на продолжение сюжета — но уже в изменённом таймлайне. Поклонники уверены, Half-Life: Alyx можно считать связующим звеном между вторым эпизодом и предположительной третьей частью игры.
Кроме того, финал Alyx дал пищи для размышлений фанатам, любящим строить теории. Среди прочих, сейчас больше всего обсуждают две идеи:
- Таинственные наниматели G-Man — это сами Valve, которым действительно «невыгодно» убирать Альянс с планеты. Персонаж, словно «бог из машины», всегда появляется там, где нужно, и связывает героев и сцены так, как этого хотят разработчики.
- Ещё одна теория говорит, что G-Man — это сам Гордон Фриман из будущего. Теории уже много лет, отчасти она основана на внешности персонажей, на схожести имён и на заинтересованности незнакомца Фриманом. Впрочем, последний пункт теперь нуждается в неком переосмыслении.
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