Легенда о Хане Соло. Как сложилась жизнь героя в старом каноне Фильм «Хан Соло» создаёт новую биографию знаменитого контрабандиста. А что было в старой? Трое детей, смерть лучшего друга и покой в глубокой старости.

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Такой разный ад Христианских грешников поджаривают на сковородах, мусульманских — поят кипятком, египетских поедает чудовище Амат, а буддистских замораживают во льду. В какой ад прикажете доставить?