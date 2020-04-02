Организаторы международной ежегодной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в области фантастики обнародовали шорт-лист, в который вошли 14 произведений.
Художественная проза:
- Эдуард Веркин — «Каникулы что надо»
- Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»
- Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»
- Святослав Логинов — «Вымертский тракт»
- Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»
- Андрей Столяров — «Темные небеса»
- Евгений Филенко — «Очень странные миры»
- Михаил Харитонов — «Золотой ключ, или Похождения Буратины»
Нон-фикшн:
- Юлия Андреева — «Салтыков-Щедрин. Гораций Третьего Рима»
- Мария Галина — Hyperfiction
- Антон Первушин — «12 мифов о советской фантастике»
- Константин Фрумкин — «Святой Грааль для инженеров»
- Сергей Шикарев — «Координаты фантастики»
- Валерий Шлыков — «Философствующая фантастика»
Церемония вручения каждый год проходит 21 июня — в день, равноотстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких.
Читайте также
Какие романы вошли в шорт-лист премии «Вавилонская рыбка»?
Победителей литературной премии объявят в августе.
Комментарии (Правила дискуссии)