Организаторы международной ежегодной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в области фантастики обнародовали шорт-лист, в который вошли 14 произведений.

Художественная проза:

  • Эдуард Веркин — «Каникулы что надо»
  • Дмитрий Захаров — «Средняя Эдда»
  • Шамиль  Идиатуллин — «Бывшая Ленина»
  • Святослав Логинов — «Вымертский тракт»
  • Виктор Пелевин — «Искусство легких касаний»
  • Андрей Столяров — «Темные небеса»
  • Евгений Филенко — «Очень странные миры»
  • Михаил Харитонов — «Золотой ключ, или Похождения Буратины»

Нон-фикшн:

  • Юлия Андреева — «Салтыков-Щедрин. Гораций Третьего Рима»
  • Мария Галина — Hyperfiction
  • Антон Первушин — «12 мифов о советской фантастике»
  • Константин Фрумкин — «Святой Грааль для инженеров»
  • Сергей Шикарев — «Координаты фантастики»
  • Валерий Шлыков — «Философствующая фантастика»

Церемония вручения каждый год проходит 21 июня — в день, равноотстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких.

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