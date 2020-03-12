Организаторы литературной премии «Вавилонская рыбка» обнародовали шорт-лист, в который вошло 10 переведенных романов (в лонг-листе их было 22). Победителей объявят в августе.
- «Крампус. Повелитель Йоля» Джеральда Брома — перевод Екатерины Ильиной;
- «Печальная история братьев Гроссбарт» Джесса Буллингтона — перевод Ефрема Лихтенштейна;
- «Бессмертный» Кэтрин Валенте — перевод Владимира Беленковича;
- «Агентство «Фантом в каждый дом»» Евs Ибботсон — перевод Надежды Сечкиной;
- «Сага. Книга 1. Короли жути» Николаса Имса — перевод Александры Питчер;
- «Преломление» Питера Клайнса — перевод Ольги Кидвати;
- «Черный человек» Ричарда Моргана — перевод Ольги Кидвати;
- «Злые обезьяны» Мэтта Раффа — перевод Марии Акимовой;
- «Королева и лекарь» Эми Хармон — перевод Елены Фельдман;
- «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары — перевод Виктора Сонькина.
В жюри состоят: переводчики Екатерина Доброхотова-Майкова, Михаил Молчанов и Наталия Осояну, литературные критики Сергей Шикарев и Константин Фрумкин, писатель Мария Галина и блогер Артем Киселик.
«Вавилонская рыбка» вручается за лучший переводной фантастический роман, опубликованный на русском языке. Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила свое название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.
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