Организаторы литературной премии «Вавилонская рыбка» обнародовали шорт-лист, в который вошло 10 переведенных романов (в лонг-листе их было 22). Победителей объявят в августе.

« Крампус. Повелитель Йоля » Джеральда Брома — перевод Екатерины Ильиной;

» Джеральда Брома — перевод Екатерины Ильиной; « Печальная история братьев Гроссбарт » Джесса Буллингтона — перевод Ефрема Лихтенштейна;

» Джесса Буллингтона — перевод Ефрема Лихтенштейна; « Бессмертный » Кэтрин Валенте — перевод Владимира Беленковича;

» Кэтрин Валенте — перевод Владимира Беленковича; « Агентство «Фантом в каждый дом» » Евs Ибботсон — перевод Надежды Сечкиной;

» Евs Ибботсон — перевод Надежды Сечкиной; « Сага. Книга 1. Короли жути » Николаса Имса — перевод Александры Питчер;

» Николаса Имса — перевод Александры Питчер; « Преломление » Питера Клайнса — перевод Ольги Кидвати;

» Питера Клайнса — перевод Ольги Кидвати; « Черный человек » Ричарда Моргана — перевод Ольги Кидвати;

» Ричарда Моргана — перевод Ольги Кидвати; « Злые обезьяны » Мэтта Раффа — перевод Марии Акимовой;

» Мэтта Раффа — перевод Марии Акимовой; « Королева и лекарь » Эми Хармон — перевод Елены Фельдман;

» Эми Хармон — перевод Елены Фельдман; «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары — перевод Виктора Сонькина.

В жюри состоят: переводчики Екатерина Доброхотова-Майкова, Михаил Молчанов и Наталия Осояну, литературные критики Сергей Шикарев и Константин Фрумкин, писатель Мария Галина и блогер Артем Киселик.

«Вавилонская рыбка» вручается за лучший переводной фантастический роман, опубликованный на русском языке. Лауреатами становятся как автор оригинального текста, так и переводчик. Премия получила свое название в честь существа из цикла Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», помогавшего героям понимать все языки во вселенной.