Netflix представил актёрский состав сериала «Тень и кость» по мотивам фэнтезийного цикла Ли Бардуго «ГришиВёрс». Продюсером, сценаристом и шоураннером проекта назначен Эрик Хейсеррер («Прибытие», «Птичий короб»). Роль главной героини Алины Старков сыграет Джесси Мей Ли («Последняя ночь в Сохо»). Бэн Барнс («Каратель») воплотит на экране генерала Киригана — командующего магическим отрядом.

Также в шоу появятся Амита Суман («Доктор Кто»), Фредди Картер («Пенниуорт»), Даниэль Галлиган («Игра престолов»), Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс.

Действие первого цикла «Гриши» разворачивается в фэнтезийном мире в некогда великой стране Равке, которую медленно уничтожает Теневой изгиб — пояс тьмы, кишащий плотоядными тварями. Повествование ведётся от лица девочки Алины, одинокой сироты, которая узнаёт, что обладает волшебным даром. Эти способности открывают перед ней путь в высшее общество магов-гришей.