«Каждый раз какая-нибудь фигня» — трейлер российского сериала «Волшебный участок»

Стриминговый сервис Okko поделился трейлером фантастического сериала под названием «Волшебный участок».

В центре сюжета бывший полицейский Леха, который устроился в участок, который занимается поимкой сказочных преступников вроде Змея Горыныча или Баби Яги.

Главную роль в шоу исполнил Николай Наумов («Реальные пацаны»). Также в нем снялись Филипп Янковский, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Илья Соболев и не только.

Премьера 9 ноября.