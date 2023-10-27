«Каждый раз какая-нибудь фигня» — трейлер российского сериала «Волшебный участок»

Стриминговый сервис Okko поделился трейлером фантастического сериала под названием «Волшебный участок».
В центре сюжета бывший полицейский Леха, который устроился в участок, который занимается поимкой сказочных преступников вроде Змея Горыныча или Баби Яги.
Главную роль в шоу исполнил Николай Наумов («Реальные пацаны»). Также в нем снялись Филипп Янковский, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Илья Соболев и не только.
Премьера 9 ноября.
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