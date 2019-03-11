«Капитан Марвел», новый супергеройский фильм киновселенной, не только познакомил зрителей с новой героиней, но и рассказал, откуда она свалилась на Землю и как так вышло, что другие Мстители не сталкивались с ней ранее. Последний пункт — отдельный предмет обсуждения многих поклонников, которые несколько удивились объяснению из фильма.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, дальше будут спойлеры по «Капитану Марвел». Если вы ещё не смотрели фильм, то почитайте нашу статью про героиню в комиксах.

В конце фильма Кэрол Дэнверс решает отправиться на поиски нового дома для пришельцев скруллов, галактических изгоев. Она вручает Нику Фьюри модифицированный пейджер и предупреждает, что вызывать её нужно лишь в крайнем случае. У фанатов эта фраза вызвала удивление — а как же так, неужели нападение читаури на Нью-Йорк было не «крайним случаем»? А восстание Альтрона?

Эти вопросы журналисты адресовали Кевину Файги, главе Marvel Studios. И вот как он всё объяснил: