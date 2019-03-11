«Капитан Марвел», новый супергеройский фильм киновселенной, не только познакомил зрителей с новой героиней, но и рассказал, откуда она свалилась на Землю и как так вышло, что другие Мстители не сталкивались с ней ранее. Последний пункт — отдельный предмет обсуждения многих поклонников, которые несколько удивились объяснению из фильма.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, дальше будут спойлеры по «Капитану Марвел». Если вы ещё не смотрели фильм, то почитайте нашу статью про героиню в комиксах.
В конце фильма Кэрол Дэнверс решает отправиться на поиски нового дома для пришельцев скруллов, галактических изгоев. Она вручает Нику Фьюри модифицированный пейджер и предупреждает, что вызывать её нужно лишь в крайнем случае. У фанатов эта фраза вызвала удивление — а как же так, неужели нападение читаури на Нью-Йорк было не «крайним случаем»? А восстание Альтрона?
Эти вопросы журналисты адресовали Кевину Файги, главе Marvel Studios. И вот как он всё объяснил:
— Почему Ник Фьюри не использовал пейджер до «Войны бесконечности»? Ведь в небе открылась огромная дыра и пришельцы атаковали Нью-Йорк.
— Отвечу двумя пунктами. Во-первых, она сказала, что вызывать её нужно только в крайнем случае, верно? При реальной опасности.
— Потому что угроза нависла над городом, а не миром, полагаю.
— Во-вторых, откуда ты знаешь, что он никогда ранее её не вызывал? Откуда мы это знаем? Мы действительно не видели, как он вызывал её, но это не значит, что Фьюри этого никогда не делал.
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