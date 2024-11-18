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Кевин Смит снимет сиквел «Догмы». К своим ролям могут вернуться Мэтт Деймон и Бен Аффлек
Андрей Квасков
18 ноября 18:39
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Обновление: В ответ на новость Смит уточнил, что пока у него родилась лишь идея следующей ленты и нет гарантий, что дело дойдет до съемок. Что касается участия Аффлека и Дэймона, то режиссер еще даже не обсуждал с ними свои планы. Оригинал: Кевин Смит сообщил, что занялся продолжением комедийного фильма «Догма» про двух падших ангелов. Пока без конкретных деталей.

У режиссера уже есть готова концепция для сиквела, а также желание привлечь к ленте Мэтта Деймона и Бена Аффлека, которые сыграли главные роли в оригинале.
Кевин Смит
Некоторые скажут мне: «Не трогай его, чёрт возьми, ты его испортишь». И я здесь, чтобы сказать вам: «Да, я это сделаю». И я очень рад, так как уже нашёл подход к сиквелу. Ожидайте, что Деймону и Аффлеку уготовано нечто большее, чем чертовое камео.
Первая «Догма» вышла в 1999 году.

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Андрей Квасков
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