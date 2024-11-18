Кевин Смит снимет сиквел «Догмы». К своим ролям могут вернуться Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Обновление:
В ответ на новость Смит уточнил
, что пока у него родилась лишь идея следующей ленты и нет гарантий, что дело дойдет до съемок. Что касается участия Аффлека и Дэймона, то режиссер еще даже не обсуждал с ними свои планы.
Оригинал:
Кевин Смит сообщил, что занялся
продолжением комедийного фильма «Догма» про двух падших ангелов. Пока без конкретных деталей.
У режиссера уже есть готова концепция для сиквела, а также желание привлечь к ленте Мэтта Деймона и Бена Аффлека, которые сыграли главные роли в оригинале.