Комедия «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком получит второй сезон

Телеканал Syfy заказал второй сезон комедийного сериала «Засланец из космоса» (в оригинале — Resident Alien) с Аланом Тьюдиком в главной роли.

Это самый популярный кабельный проект за последний год. В день премьеры он собрал около 9,3 миллиона зрителей на всех платформах.

Отмечается, что таких результатов удалось достичь благодаря сценарию Криса Шеридана, невероятной актерской игре Алана Тьюдика и работе съемочной команды.

В основу сериала лег одноименный комикс Питера Хогана и Стивена Паркхауса. В центре сюжета — инопланетянин Гарри, который оказывается на Земле и скрывается под личиной врача. У него есть секретное задание — истребить всех людей. Но по мере того, как герой вживается в роль человека, он начинает сомневаться в своей миссии.

Первый сезон «Засланца из космоса» еще не закончился. Последний эпизод выйдет 31 марта.