Крупнейшая книготорговая компания США Barnes & Noble совместно с издателем Penguin Random House переиздала 12 классических романов под обновлёнными обложками Diverse Edition. Акция приурочена к месяцу афроамериканской истории — ежегодному периоду, в честь которого в США и Канаде проводят акции против расизма и предрассудков.

В акции участвуют:

  • «Алиса в Стране чудес»
  • «Ромео и Джульетта»
  • «Три мушкетёра»
  • «Моби Дик»
  • «Таинственный сад»
  • «Граф Монте-Кристо»
  • «Доктор Джекилл и мистер Хайд»
  • «Эмма»
  • «Волшебник страны Оз»
  • «Питер Пэн»
  • «Остров сокровищ»
  • «Франкенштейн»
Компания Barnes & Noble выпустила классические романы с обновлёнными diversity-обложками 1 Компания Barnes & Noble выпустила классические романы с обновлёнными diversity-обложками 2 Компания Barnes & Noble выпустила классические романы с обновлёнными diversity-обложками 3 Компания Barnes & Noble выпустила классические романы с обновлёнными diversity-обложками 4 Компания Barnes & Noble выпустила классические романы с обновлёнными diversity-обложками 5 Компания Barnes & Noble выпустила классические романы с обновлёнными diversity-обложками 6

Для каждого романа доступны пять вариантных обложек, призванных отразить различные культурные особенности. Книги поступят в продажу 5 февраля — только в магазине Barnes & Noble на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Для тех читателей, что не смогут достать печатные версии, будут доступны бесплатные обложки в онлайн-магазине.

Портал AMNewYork отмечает, что такое переиздание классики входит в инициативу по защите культурного разнообразия в литературе.

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 05.02.2020

Для поклонников Энтони Райана новость вдвойне приятная — издательство перевыпускает всю трилогию в новом оформлении.

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