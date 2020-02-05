Крупнейшая книготорговая компания США Barnes & Noble совместно с издателем Penguin Random House переиздала 12 классических романов под обновлёнными обложками Diverse Edition. Акция приурочена к месяцу афроамериканской истории — ежегодному периоду, в честь которого в США и Канаде проводят акции против расизма и предрассудков.
В акции участвуют:
- «Алиса в Стране чудес»
- «Ромео и Джульетта»
- «Три мушкетёра»
- «Моби Дик»
- «Таинственный сад»
- «Граф Монте-Кристо»
- «Доктор Джекилл и мистер Хайд»
- «Эмма»
- «Волшебник страны Оз»
- «Питер Пэн»
- «Остров сокровищ»
- «Франкенштейн»
Для каждого романа доступны пять вариантных обложек, призванных отразить различные культурные особенности. Книги поступят в продажу 5 февраля — только в магазине Barnes & Noble на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Для тех читателей, что не смогут достать печатные версии, будут доступны бесплатные обложки в онлайн-магазине.
Портал AMNewYork отмечает, что такое переиздание классики входит в инициативу по защите культурного разнообразия в литературе.
Читайте также
Что почитать: «Нефритовая война» Ли, «Экзорцизм» Хендрикса и «Тень ворона» Райана
Для поклонников Энтони Райана новость вдвойне приятная — издательство перевыпускает всю трилогию в новом оформлении.
Комментарии (Правила дискуссии)