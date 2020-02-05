Крупнейшая книготорговая компания США Barnes & Noble совместно с издателем Penguin Random House переиздала 12 классических романов под обновлёнными обложками Diverse Edition. Акция приурочена к месяцу афроамериканской истории — ежегодному периоду, в честь которого в США и Канаде проводят акции против расизма и предрассудков.

В акции участвуют:

«Алиса в Стране чудес»

«Ромео и Джульетта»

«Три мушкетёра»

«Моби Дик»

«Таинственный сад»

«Граф Монте-Кристо»

«Доктор Джекилл и мистер Хайд»

«Эмма»

«Волшебник страны Оз»

«Питер Пэн»

«Остров сокровищ»

«Франкенштейн»

Для каждого романа доступны пять вариантных обложек, призванных отразить различные культурные особенности. Книги поступят в продажу 5 февраля — только в магазине Barnes & Noble на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Для тех читателей, что не смогут достать печатные версии, будут доступны бесплатные обложки в онлайн-магазине.

Портал AMNewYork отмечает, что такое переиздание классики входит в инициативу по защите культурного разнообразия в литературе.