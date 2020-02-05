В новом выпуске «что почитать» рассказываем о главных книжных анонсах последних дней. На этот раз в центре внимания сиквел «Нефритового города» Фонды Ли, переиздание фэнтезийной трилогии Энтони Райана и жуткий хоррор про одержимость дьяволом и с отсылками к 80-м. С него и начнём.

Грэйди Хендрикс

My Best Friend’s Exorcism

Нет, это не VHS-кассета! Это роман Грэйди Хендрикса, действие которого разворачивается в 80-е. Редакция «Астрель-СПб» сообщает, что приобрела на него права и планирует выпустить книгу на русском. Издательство отмечает, что произведение напичкано отсылками к популярной культуре 80-х, в том числе и к фильмам ужасов того времени.

1988 год. Две подружки, Эбби и Грэтхен, знакомые еще со школы, после студенческой вечеринки никак не могут вспомнить, что же конкретно на ней произошло. Но после этого поведение Грэтхен резко меняется — из дружелюбной, но замкнутой девушки она становится раздражительной и угрюмой, а рядом с ней всё чаще происходят необъяснимые явления. Со временем Эбби начинает подозревать, что её подруга одержима демоническими силами, а все вокруг превращается в кровавый хоррор. Только она еще не знает, что иногда экзорцизм может быть хуже любой одержимости.

Пока что без даты выхода.

Энтони Райан

«Тень ворона»

Издательство «Фантастика Книжный клуб» отправило в печать переиздание фэнтезийной трилогии Энтони Райана «Тень Ворона». В 2014-м первый том выпустило издательство «Эксмо». В 2018-м второй том выпустила «Фантастика». И вот теперь все романы, включая третий, выходят в новом оформлении. Отличный повод ознакомиться — к тому же, это завершённая история.

Аннотация к «Королеве пламени» (аннотации к первому и второму тому можно найти на «Фантлабе»):

Вернувшись с боями от самого порога смерти, королева Лирна намеревается отбить воларское вторжение и восстановить независимость Объединенного Королевства. К сожалению, для достижения этих целей недостаточно призыва под свои знамёна всех верных союзников. Ей придётся объединиться с силами, к которым она испытывает отвращение — людьми, владеющими странными и изменчивыми силами Тьмы, а также перенести войну к порогу её врага. Задача по достижению победы ложится на плечи Ваэлина Аль-Сорны, теперь именуемого владыкой битв Королевства. Но и его путь усеян трудностями. Воларская армия привлекла на свою сторону новое оружие, которое должно быть уничтожено, если Ваэлин рассчитывает на победу Королевства в войне — это таинственный Союзник, обладающий способностью даровать своим слугам противоестественно долгую жизнь. Победа над тем, кто не может быть убит выглядит практически невозможной, особенно в тот момент, когда мистическая сила Ваэлина, песнь крови, которая сделала его прославленным воином, впала в зловещее молчание… перевод аннотации Croaker

Ждём в продаже в ближайшее время.

Фонда Ли

«Нефритовая война»

Издательство fanzon объявило о выходе продолжения «Нефритового города» писательницы Фонды Ли. Книга выходит в новом оформлении серии «наш выбор». Пока неизвестно, будет ли переиздан так первый том — зависит от продаж.

Кланы Зеленых костей заключают вынужденное перемирие в связи с напряженной международной обстановкой. Эспения готовится к вторжению в Оортоко и требует от властей Кекона больше магического нефрита для вооружения своих солдат. Растет уровень контрабанды, а мелкие банды наглеют и начинают конкурировать со старыми кланами. Семья Коул объединяет свои усилия, чтобы противостоять опасностям, но невозможно предугадать все, особенно когда противнику чужды понятия чести, кодекса и традиций нефритового братства.

Выход намечен на март.