Фонда Ли «Нефритовый город»

Островное государство Кекон — единственное место в мире, где добывают нефрит, наделяющий своих владельцев сверхъестественной мощью. Веками местные кланы оттачивали мастерство использования нефрита. Благодаря этому они сумели освободить родину от захватчиков. Но теперь между двумя самыми могущественными кланами нарастает конфликт, которая грозит перейти в открытое противостояние.

Fonda Lee

Jade City

Роман

Жанр: криминальное фэнтези

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2018

Серия: Fantasy World Neo

416 стр., 4000 экз.

«Сага Зелёной Кости», часть 1

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мультсериал «Легенда о Корре» (2012–2014)

В последние годы немало авторов, сделавших себе имя на фэнтези для взрослых, берётся писать циклы для юных читателей. Но бывает и наоборот. Фонде Ли принесли известность книги для подростков, однако в прошлом году на английском увидел свет её первый роман для взрослых читателей.

Писательница не скрывает, что одним из основных источников вдохновения ей служили гонконгские криминальные кинобоевики. Вероятно, именно поэтому на Западе многие окрестили «Нефритовый город» фэнтезийным «Крёстным отцом». Такая аналогия, безусловно, имеет право на жизнь, но верна лишь отчасти.

События разворачиваются в достаточно необычном для фэнтези мире, который по уровню развития примерно соответствует середине нашего XX века. Здесь есть машины, самолёты и огнестрельное оружие, ну а магия остаётся уделом использующих нефрит избранных из небольшой страны Кекон. Чужаки же могут применять нефрит лишь с помощью искусственного наркотика и с изрядным риском для жизни.

Благодаря кланам Зелёных Костей Кекону удалось завоевать свободу во время недавно отгремевшей мировой войны. И теперь столица страны, стремительно растущий мегаполис Жанлун, поделена между двумя могущественными кланами — Горным и Равнинным. Они были союзниками во время войны, но теперь патриарх первого мёртв, а глава второго отошёл от дел, уступив место внуку. Семейства контролируют весь теневой бизнес Жанлуна и влияют даже на политику государства, но главе Горного клана этого мало, и она стремится стать единственным предводителем Зелёных Костей.

Повествование ведётся от лица молодых лидеров Равнинного клана, который в разгорающемся конфликте выступает обороняющейся стороной. Вождь Лан стремится к миру и полон благих намерений, но на него давит бремя славы отца и деда, младший брат Хило полон кипучей энергии и рвётся в бой, а сестра Шаэ возвращается на родину после нескольких лет отсутствия и вообще намерена держаться подальше от семейного бизнеса.

Фонда Ли создаёт яркие и живые образы персонажей, с которыми обращается с мартиновской безжалостностью

Поначалу противостояние ограничивается интригами и мелкими стычками, но в любой момент те могут перейти в настоящую кровавую войну. Очевидно, именно то, что в фокусе сюжета «Нефритового города» оказалось противостояние двух криминальных кланов, и вызвало сравнения с «Крёстным отцом».

Сам конфликт между Горными и Равнинными Фонда Ли рисует мастерски. Сюжет развивается стремительно, изобилует интригами и нередко удивляет. Автор прекрасно выписывает боевые сцены, где в ход одновременно идут и оригинальное магическое боевое искусство, и огнестрельное оружие, — в плане экшена «Нефритовый город» заслуживает звания одной из лучших фэнтезийных книг последних лет. Наконец, Фонда Ли создаёт яркие и живые образы персонажей, с которыми обращается подчас с мартиновской безжалостностью.

Но именно главные герои и не позволяют назвать «Нефритовый город» полноценным криминальным триллером в фэнтезийном антураже. Уж слишком романтизированными получились основные действующие лица. Они не лишены слабостей, им приходится для защиты своей семьи интриговать и проливать кровь. Но им ни разу, в отличие от Вито или Майкла Корлеоне, не доводится по-настоящему замарать руки, совершая преступления против невинных. Фонда Ли изображает скорее политиков, воинов и полководцев, нежели воротил криминального мира.

Вдобавок писательница показывает конфликт только с одной стороны: вроде у Горных и есть своя правда, но на протяжении всего романа они воспринимаются исключительно как отрицательные персонажи. Противостояние кланов ощущалось бы куда острее, если бы читатель мог сопереживать обеим сторонам конфликта.

Итог: увлекательный фэнтезийный роман с необычным миром, пронизанным азиатскими мотивами, с великолепным экшеном и выразительными героями.



Мастер единоборств Фонда Ли занимается восточными единоборствами с подросткового возраста и имеет чёрные пояса по кунг-фу и каратэ, что, без сомнения, помогает ей убедительно писать боевые сцены. По словам автора, в числе прочего к написанию «Нефритового города» её подтолкнуло желание создать мир, где возможны все те невероятные приёмы и трюки, которые зачастую демонстрируют герои гонконгских боевиков.